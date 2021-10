Regisztrált drónpilóta lett

Fél év kellett hozzá, de sikerült. Fél év elteltével megszerezte a drónreptetéshez szükséges összes engedélyt Dobóczky Zsolt szegedi fotóművész. Drón­üzemeltetőként regisztrálta a hatóság őt is és a gépét is, de most jön a csavar: mivel új drónt szeretne venni, ezért hamarosan kezdheti elölről az egész, féléves eljárást.

2021 januárjától megváltoztak a pilóta nélküli légi járművekre, ismertebb nevükön a drónokra és használatukra vonatkozó szabályok Magyarországon. Július végén azzal fejeztük be a témában írt legutóbbi cikkünket, hogy aki szabályosan reptetné drónját, az legyen nagyon-nagyon türelmes.

Januárban kezdődött

Január óta követjük nyomon Dobóczky Zsolt szegedi pedagógus, fotóművész drón­en­gedély­szerzésének nem egyszerű és igen hosszadalmas folyamatát. Januárban arról volt szó, hogy meg kell csinálnia az EU-s vizsgát, nyilvántartásba kell helyeztetnie a drónját és az üzembentartót, azaz saját magát.

Márciusban ott tartott, hogy beadta a drónja regisztrációs kérelmét a légügyi főosztályhoz, aminek eredményére türelmesen várt. Egészen mostanáig.

Márciusban folytatódott

Legutóbb már büszke, regisztrált drónüzemeltetőként találkoztunk Zsolttal a drónfotóiból válogatott kiállításának helyet adó agorában.

De mielőtt a happy endről beszámolunk, idézzük fel még egyszer, mi kell most ahhoz, hogy valaki szabályosan reptessen drónt, készítsen vele videót vagy fényképet. Ezt Zsolt mesélte el korábban igen részletesen. Először is szükség van egy drónjogosítványra, amely egy drónpilóta-igazolvány. Viszont akkor, januárban még nem volt elérhető sem a vizsgaanyag és a vizsgáztatás sem működött, ezért ő az osztrákoknál, online vizsgázott. A drónt viszont már itthon kell regisztrálni. Március elején adta be az erre vonatkozó igényét a közlekedési hatóság légügyi felügyeleti hatósági főosztályához.

Szeptemberben véget ért

Innen viszont nem tudott továbblépni egészen mostanáig.

– A drón nyilvántartásba vételéhez szükséges papírokat március 15-én küldtem el. A nyilvántartásba vételéről a levelet augusztus 17-én, a drón­üzemeltető nyilvántartásba vételét szeptember 6-án postázták – mesélte Zsolt. Fél év alatt sikerült neki átvergődnie a bürokrácia útvesztőin. Ebben az a csavar, hogy ezt minden egyes drónnal újra és újra el kell játszani, tehát ha egy hivatásos drónfotós vásárol egy új, gyorsabb és jobb gépet, azzal ugyanazt a kört le kell futnia.

– Mivel én új drónt szeretnék venni, ezért kezdem majd elölről az egészet – tette hozzá mosolyogva Dobóczky, miközben elpakolta a fotózás miatt elővett drónját.