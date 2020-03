Ritkítják a tömegközlekedést Szegeden, Maroslelén házhoz viszik az ételt

A mostaninál is ritkábban járnak a tömegközlekedési járművek rövidesen Szegeden a koronavírus-járvány miatt. Maroslelén pedig már mindenkinek házhoz viszik az ételt, hogy minél kevesebben mozduljanak ki otthonról. Az index.hu információi szerint az első tesztje negatív lett mind a 120 embernek, akiket azért szűrtek le, mert találkoztak Rovó László rektorral.

Negatív lett minden teszt, amit azért végeztek el, mert kiderült: Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora elkapta a koronavírust. A rektor környezetéből a hétvégén 120 emberen végezték el a szűrővizsgálatot. A második teszt eredményét tegnap lapzártánkkor még várták.

Ritkábban járnak a villamosok, buszok is

A közösségi oldalán jelentett be Botka László három újabb koronavírus-járvány miatt szükséges intézkedést tegnap. A polgármester elmondta, hogy ha március végéig bezárnak azok az üzletek, cégek és vendéglátóhelyek, amelyek önkormányzati tulajdonú ingatlanban működnek, és ezt az IKV Zrt.-nek igazolják, akkor április 1-jétől nem kell bérleti díjat fizetniük. Ugyanez vonatkozik a bezárt teraszokra is, azoknál a közterület-használati díjat engedik el. Annak sem kell fizetnie, aki továbbadta al­­bérletbe az önkormányzati in­­gatlant, de csak akkor, ha igazolja, hogy az albérlőtől ő sem kér pénzt ebben az időszakban.

A polgármester arról is beszélt, hogy rövidesen a mostaninál is ritkábban járnak Szegeden a buszok, trolik és villamosok. Annyira csökkentik a járatszámokat, hogy a nélkülözhetetlen közszolgáltatások, a gyógyszertárak, az élelmiszerüzletek és -gyártók dolgozói továbbra is el tudjanak jutni munkába. Erről a vállalatokkal is egyeztetnek.

Otthon maradt a gyerekek többsége

Hasonló a helyzet a bölcsődéknél is, 13 intézményből 4 tart ügyeletet, ahova 13 gyermeket vittek. Szegeden hét kijelölt is­­kolában van közétkeztetés, amit összesen 1200 gyermek vett igénybe. Ők ételhordóban vihetik el az ebédet. Az önkormányzat ötszáz idős embernek visz napi egyszer ételt. Arról is döntöttek tegnap, hogy a Cserepes sori piacot azonnal bezárják.

Nem lehet ebédért menni

Mostantól március 31-ig mindenkinek házhoz viszik a megigényelt napi egyszeri ételt – derül ki a maroslelei önkormányzat tájékoztatójából. A polgármester, Drimba Tibor még a hónap közepén rendelte el, hogy az otthon maradó gyerekek elhozhatják az ebédet – most ez szűnt meg. Az ételt egyszer használatos edényben viszik ki, minden munkanap 11 és 13 óra között, de az ételhordót a kapuban adják át. Várhatóan áprilisban is ugyanez lesz a rend, az igényeket már lehet jelezni.