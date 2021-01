Már 90 éve a klebelsbergi úton a Rókusi Általános Iskola

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola – egyelőre úgy tűnik – nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a Rókusi Általános Iskolát.

Kilencvenedik tanévét kezdte meg szeptemberben a Rókusi Általános Iskola, melyet a dóm avatásával egy időben létesítettek. Itt adták át 1930-ban az ötezredik népiskolai tantermet is, ennek megfelelően az intézményben a mai napig a klebelsbergi hagyományokat ápolják.

Az iskolában a következő tanévben négy első osztályt indítanak. Az egyik az immár 66. tanév óta létező emelt szintű ének-zenei osztály lesz, ahol Kodály-módszerekkel oktatnak. Marosiné Köntés Ibolya elmondta, a cél, hogy az itt tanuló diákok művészetekben jártas, a világra nyitott fiatalokká váljanak.

– Az első két évben játékos zenéhez szoktatás zajlik, harmadik osztálytól pedig már kórusban énekelnek. A felsősök alkotta Rókus Gyermekkarral országos versenyeken mindig kiemelkedő eredményeket érünk el

– beszélt sikereikről az intézményvezető.

A diákok ebben az osztályban heti négy órában tanulnak ének-zenét, ezt egészíti ki a heti két kórusfoglalkozás. Emellett megtanulnak furulyázni, a következő tanévtől pedig tervezik a citeraoktatás bevezetését is. A képzést néptáncoktatás is kiegészíti. Az iskola másik három induló osztálya általános tantervű.

– Első osztálytól tanítjuk az angol vagy német nyelvet, amelyet 4. évfolyamtól sávos nívócsoportban oktatunk, képesség alapján heti három vagy öt órában. Az emelt óraszámú csoportok pedig év végén nyitottak, így azokba bármikor később is be lehet kerülni – hangsúlyozta Marosiné Köntés Ibolya. Hozzátette: a hangsúlyt a kommunikatív képzésre helyezik, mert a cél az, hogy a diákok a mindennapi életben tudják használni a tanult idegen nyelvet.

– Hatodik évtől szakköri formában heti két órában felvehető második idegen nyelvként az angol, a német és az olasz, illetve már alsó tagozattól a kínai. Szintén szakkörön készítjük fel nyelvvizsgára a diákokat. Az alapfokút mindenki teljesíti, de egyre többen tesznek sikeres középfokú nyelvvizsgát is

– részletezte.

A Rókusiban a természettudományos tárgyakat is élményszerűen tudják oktatni, köszönhetően az együttműködésnek a Radnóti gimnáziummal és az egyetemi gyakorlóval, amelyek laborjaiban tartják a hetedikes és nyolcadikos diákok óráinak egy részét. Az intézmény csatlakozott a Boldog Iskola programhoz is, amelyet kiegészít egy jövőre induló, mesealapú új program, amit a tanórákba építenek be.

– Ennek célja az érzelmi intelligencia fejlesztése, az önbizalom kialakítása, a szociá­lis érzékenység fejlesztése és az agresszió kezelése

– mondta az intézményvezető. A Rókusi Általános Iskola akkreditált tehetségpont is, jövőre pedig rendszerszintű te­hetség­azonosítást is indítanak az informatika, robotika és kódolás szakköröknek köszönhetően. Délutánonként egyébként számos más témában is kínálnak a gyerekeknek elfoglaltságot: működik többek közt digitális grafika, hagyományőrző, társastánc és kézműves szakkör is, a nyolcadikosoknak pedig felkészítő foglalkozások az írásbeli felvételire.

Az iskola a leendő elsősöknek havonta feladatlapot állít össze, illetve honlapjukon már elérhető a tanítók bemutatkozása is. Terveznek online szülői értekezletet is, ahol majd élő kapcsolatos beszélgetésen tudnak részt venni az érdeklődők.

