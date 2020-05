Siker volt az online főzőverseny

A zsűrinek most valóban rendkívül nehéz dolga volt, nem kóstolhatott, kizárólag a fényképek alapján dönthetett.

Nagy sikert aratott az először megrendezett online pörköltfőző verseny. Ezt az új típusú koronavírus-járvány miatt hirdette meg a szoreg.hu, a művelődési ház és Avramov András önkormányzati képviselő, mert a hagyományosat – amely már több mint 10 éve része a helyiek életének – nem lehetett megtartani.

– Huszonöten jelentkeztek, küldtek fotót pörköltjükről, amelyekre közösségi oldalunkon bárki szavazhatott, illetve szakmai zsűri is elbírálta az éte­­leket – mondta Avramov András. A zsűrit nem kisebb személyiségek, tekintélyek al­­kották, mint Bálint Ferenc, a Hunguest Hotel Forrás olimpiai bajnok mesterszakács séf­je, Goda Gábor, az Art Hotel Szeged séfje és Elekes Zoltán, a Hungarikum Fesztivál feszti­váligazgatója.

Döntésük alapján Agócsy Viktor lett az első tulokpörköltjével, második helyen sima pörkölttel Szabolcs, a harmadikon István végzett erdőszélen fantázianevű ételével. A közönségdíjat 96 szavazattal Geiger Tibor nyerte a Geiger család nevű kajával, megelőzve a 95 voksot kapó Ka­­ta marha- és a 85 jelölést elérő Judit őzpörköltjét. Szoros volt. Az első helyezettek minibográcsot vehetnek majd át, és minden résztvevő kap egy mosolygós arcot ábrázoló fakanalat – tudtuk meg a főszervezőtől.

A zsűrinek most valóban rendkívül nehéz dolga volt, nem kóstolhatott, kizárólag a fényképek alapján dönthetett.

– Én javasoltam Andrásnak, legyen zsűri, és az ügynek két barátomat nyertem meg. Jól szórakoztunk, jókat nevettünk – mondta el Elekes Zoltán. Elárulta: szokatlan volt a helyzet, mert máskor a főzés folyamatát is figyelemmel kí­sérhetik, mindent látnak, és megízlelhetik az ételt. A húsok darabolása, a szaft állaga így is kivehető volt. Nagyítgatták a fotókat, ügyeltek minden részletre, és bizony akadt olyan pörkölt, amit meleg kenyérrel, kovászos uborkával szívesen elfogyasztottak volna.

Avramov András elmondta, a nagy sikerre való tekintettel a hagyományos mellett jövőre is megrendezik az online pörköltfőző versenyt.