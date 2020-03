Sokakat érintenek a ritka betegségek

Ritka betegségeknek hívjuk azokat, amelyek kétezer emberből legfeljebb egyet érintenek. Azonban több ezer ilyen betegséget tartanak nyilván, amelyek együttesen már jelentős részét érintik az embereknek.

2020 szökőév, így idén az a ritka, csak négyévente előfor­duló helyzet állt elő, hogy február 29-re esett a ritka betegségek világnapja. Ha az összes ritka betegséget összevetjük, ak­­kor világszerte 300 millió érintettről beszélünk. Magyarországon a ritka betegséggel élők száma meghaladja a 700 ezret, és ezzel az egyik legnagyobb betegcsoportot képezik az érintettek a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők mellett.

A ritka betegségekre jellem­­ző, hogy kevés ismerettel rendelkezünk róluk, lényegesen kisebb erőforrások jutnak a ku­­tatásukra, mint a gyakoribb betegségek esetében, és sokszor a felismerésük is nehézségekbe ütközik. Ugyanakkor e betegségek a legtöbb esetben az életminőség és az életkilátás jelentős romlásával járnak.

A szkleroderma is a nehezen felismerhető ritka betegségek közé tartozik, a magyarországi előfordulások számát a szakemberek 1500-2000 közöttire becsülik, világszerte pedig mintegy 2,5 millió beteg van. Kialakulásának oka egyelőre ismeretlen. Jellemzően a 25 és 55 életévük közötti nőket tá­­madja meg, akiknél addig semmilyen előjele nem volt a betegségnek – erejük teljében lévő, aktív emberek. A szkleroderma felismerése sok esetben nehéz, mert a tünetek könnyen összekeverhetőek más betegségekével. Jellemző első tünet, hogy az ujjakban és a végtagokban hidegségérzet keletke­zik, a betegnek szinte mindig fá­­zik a keze. Az ujjak vége vál­­takozva fehér és kékeslila színű, amelyek gyakran puffadttá is válnak. Az első tü­­netek jelentkezhetnek a tüdő érintettsége miatt is, ilyenkor a beteg enyhébb vagy akár súlyosabb légszomjat tapasztal. A diagnózis után a lehető leghamarabb tisztázni kell a betegség típusát és a belső szervi érintettséget, mert ez határozza meg az alkalmazandó terápiát.

A korai felismerésnek és a jól beállított kezelésnek meghatározó szerepe lehet a betegség le­­folyásában, vagyis a beteg élet­­kilátásának alakulásában, hiszen így lehet az állapotromlást hatékonyan lassítani. Fontos, hogy már az első tüneteknél forduljunk orvoshoz, aki meg tudja állapítani, hogy fennáll-e a szkleroderma gyanúja, és hogy szükség van-e újabb vizsgálatokra.