Szabó Vivien 7 éve kitűnő tanuló, emellett többszörös magyar bajnok sportoló

Fitkidben többszörös magyar bajnok, emellett hetedik éve kitűnő tanuló a szegedi Szabó Vivien. A sikeres diáklány idén megkapta a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is kitüntette azokat a diákokat, akik az előző tanévben kimagasló tanulmányi és sportteljesítményt nyújtottak. Bár ünnepséget idén nem tartottak, az oklevelet minden sikeres pályázónak elpostázták.

Színötös magyar bajnok

Szegedről is több diák kapott ilyen elismerést, köztük a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola hetedik osztályos tanulója, Szabó Vivien. Amellett, hogy hetedik éve színötös a bizonyítványa, a fitkidben is kiemelkedő eredményeket ért már el a szegedi Phoenix Fitness Sportegyesület színeiben: többszörös magyar bajnok, va­lamint a tavalyi egyéni versenyek alapján ő lett 2019-ben az összetett Grand Prix-győztes is.

Nem szeret korán kelni

– Heti három edzésem van, de ez versenyidőszakban akár 5 is lehet. Utazással együtt ez napi 3 órát vesz el az életemből, így igyekszek hatékonyan tanulni. Sok mindent már az órákon megjegyzek – mesélt arról a fiatal diáklány, hogyan tud mindkét területen helytállni. Hozzátette: az utóbbi hónapokban az online tanulás és az otthoni edzések je­lentősen megkönnyítették a dolgát.

– Leginkább azért, mert nem kellett korán kelnem. Azt sosem szerettem – tette hozzá nevetve. Kedvence a testneve­lés és az angol – utóbbiból mu­­száj is folyamatosan készülnie, hiszen több tantárgyat is ezen a nyelven tanul.

A Jogi karra készül

A Fitkidet egyébként Vivi a Délmagyarországnak köszönheti: egy Lilla-napon látta ezt a sportot először, amelyet egyébként egykori kollégánkként édesanyja szervezett.

– Abban az évben ráadásul Hódmezővásárhelyen volt az Európa-kupa. Elmentünk oda is a családdal, és elvarázsoltak a csillogó ruhák és az akrobatika, a tánc, a ritmikus sportgimnasztika és az aerobik ötvözete – mesélte. Célja, hogy az Európa-kupán, ahova már többször eljutott, a döntőben is szerepelhessen legjobb magyarként, ezért dolgozik ke­ményen minden edzésen. De komoly tervei vannak az iskolával is: amióta látta a Doktor Szöszi című filmet, tudja, hogy jogot szeretne tanulni.

– Bízom benne, hogy amíg a diplomát megszerzem, a fitkidet is folyamatosan tudom majd csinálni. Vagy akár még tovább is, hiszen tavaly egy negyvenhárom éves induló is volt szenior kategóriában – be­szélt terveiről.