Szakmák közül válogathattak a szentesi diákok

Pályaorientációs nap keretei­ben ismerkedhettek meg kü­lönböző foglalkozásokkal a szentesi Horváth Mihály Gimnázium diákjai.

A szakmai napon kü­lönféle továbbtanulási le­hetőséggel ismerkedhettek meg a gyerekek, a tanulóknak több mint negyven foglalkozást mu­tattak be. A diákok részletesen megismerhették a természettudományos pályák mellett a humán szakterületet is, de a protokoll- és közigazgatási feladatokba is bepillanthattak.

Mint Tóth Tamás, a gimnázi­­um igazgatója elmondta, a ta­­nulók pozitívan álltak a kezdeményezéshez, érdeklődve hallgatták az előadásokat, és lelkesen kapcsolódtak be az interaktív foglalkozásokba is.

A pályaorientációs nap ré­­szeként az egészségügyi munka népszerűsítéseként kiszállásos véradást is szervezett a Dr. Bugyi István Kórház és a Vöröskereszt Szentesi Vezetősége. A végzős diákok körében is nagy volt a lelkesedés, de mellettük az iskola dolgozói is beálltak a sorba és nyújtották a karjukat a humanitárius cél érdekében, összesen három óra alatt huszonheten adtak vért.

Az első véradók segítségét em­­léklappal köszönték meg, akik pedig még nem töltötték be a tizenkilencedik életévüket, azok az emléklap mellé egy hátizsákot is kaptak ajándékba az étkezési utalványok, a fürdőbelépők és a csokoládé mellé.