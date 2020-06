Számítógépet kaptak rászoruló diákok

Az ötszázadik számítógépet adta át kedden a Mátrix alapítvány egy hátrányos helyzetű szegedi diáknak. A Számítógép Álom nevű program évek óta sikerrel zajlik, sokszoros a túljelentkezés a jó állapotú eszközökre,

Évek óta zajlik a Mátrix Közhasznú Alapítvány „Számítógép Álom” nevű támogatói programja, melyben hátrányos helyzetű családban élő, 10-14 év közötti gyerekeknek adományoznak használt, de még jó állapotú számítógépet, laptopot, tábla pc-t vagy más okos készüléket. Rácz Anett elnök lapunknak elmondta, bár a koronavírus és az emiatt életbe léptetett digitális tanulás most nagyon aktuálissá tette ezt a problémát, az alapítvány már jóval korábban elkezdte segíteni a nagycsaládban, csonka családban vagy elmaradott településen élőket, hogy a tehetséges diákok számára ne az legyen az akadály a tanulmányok során, hogy nincs pénz ilyen eszköz megvásárlására.

– Cégektől és magánszemélyektől kapunk olyan eszközöket, amelyeket modernizálás miatt cseréltek le. Ezeket adjuk tovább a pályázóknak. Előfordult, hogy százszoros volt a túljelentkezés, a pályázatokban ezért kérjük a pedagógusok ajánlását és figyelembe vesszük a tanulmányi eredményeket is – beszélt akciójukról Rácz Anett.

Tegnap is több számítógépet adott át az alapítvány. Többek között az ötszázadik adomány is most került új tulajdonoshoz, melyhez a Szeretetcsoki program jóvoltából egy havi édességet is kapott a megajándékozott 12 éves szegedi diákfiú.