Száz zsák szemét gyűlt ma össze a Rotary-tanösvényen

Civilek, politikusok és vállalkozók is részt vettek abban a szemétszedési akcióban, amit a Gergő liget és a Rotary-tanösvény megmentéséért szerveztek augusztus 15-én.

– Összesen 1010 zsák szemetet szedtünk össze délelőtt 10 órától körülbelül délután háromig – mondta a Délmagyarországnak Hegedűs György.

Az akció szervezője azt is elmondta, hogy végigmentek a teljes tanösvényen, ahol találtak hordókat és műanyag ballonokat is. Mindet összegyűjtötték, egy helyre hordták a hulladékot, amit rövidesen el is szállítanak.

Az akcióban résztvevők azt is elmondták, hogy nem ez lesz az utolsó, mert ha most abbahagynák, szerintük semmi értelme nem lenne az erőfeszítésnek.

– Többen is jelezték, hogy kéthetente, vagy akár hetente is kijönnek, és összeszedik a szétdobált hulladékot – tette hozzá Hegedűs György.

Az akciót azért hirdették meg, mert a napokban Farkas András bejelentette, hogy megszünteti a 20 évvel ezelőtt létrehozott Gergő ligetet és az Újhíd lábától a Maros-torkolatig húzódó tanösvény sem viseli ezentúl a Rotary nevet. Ezután példátlan összefogás indult a városban. Mint arról lapunkban beszámoltunk, a 73 éves férfi azt elégelte meg, hogy saját költségén teszi újra és újra rendbe az unokájáról elnevezett ártéri pihenőhelyet, miután azt huligánok rendszeresen feldúlják. Mint fogalmazott, ez a hely már nem az, amit létrehozott, ezért nem gondozza tovább.

Azóta önkéntesek minden nap járőröznek a ligetben, így az itt dorbézoló fiatalok eltűntek. Lapunkon keresztül felvette a kapcsolatot Farkas Andrással Jakab Gusztáv is. A szegedi vállalkozó azt ajánlotta fel, hogy bekameráztatja a területet, így növelve annak közbiztonságát. Mint mesélte, ő is sétált már a tanösvényen, ezért szívesen támogatja anyagilag annak megmaradását.