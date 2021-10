Szegeden tartott előadást Holm Putzke német jogtudós

A magas energiaárak, a túlbiztosított euró és a bevándorlás miatt is komoly nehézségekbe ütközhet az új német kormány. A Szegeden előadást tartott német jogtudós szerint ugyanis rengeteg a probléma Németországban, amelyekről Merkel sosem beszélt. Holm Putzke szerint még nyersebbek lesznek hazánkkal a németek a jövőben.

Merre tart Németország Merkel után? – erre a kérdésre kaptak választ azok, akik kedden ellátogattak a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett eseményre, amelyen Holm Putzke jogtudós, a Passaui Egyetem professzora és Bauer Bence, az MCC-nél működő Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója beszélgetett a szeptember 26-i Bundestag-választás eredményéről.

Mint elhangzott, ez fordulópont, hiszen Angela Merkel kancellár 16 éves kormányzását követően új kormány jön létre, de még nem tudni, hogy pontosan mikor, többek szerint ez karácsony előtt még megtörténik. Eddig még sosem látott mennyiségű képviselő kap mandátumot, összesen 735, ami rekordnak számít. Ebből 209 mandátum a választást megnyerő szocialista párté lesz.

Bauer Bence kérdésére Holm Putzke azt mondta, hogy nem egy párt győzelméről van szó, amelyik saját erejéből nyert volna, hanem arról, hogy az ellenjelöltek gyengék voltak, köztük a CDU (Kereszténydemokrata Unió) is. Jelezte, számos oka van annak, hogy a szocialisták nyertek, többek között az, hogy olyan elnöke volt a CDU-nak Angela Merkel személyében, aki balra tolta a pártot, mindezt azért, mert új szavazókat akart szerezni.

Közölte, Merkel átvette más pártok témáit, például azt, hogy mindenkinek szabad a házasság, ezzel pedig elszippantotta a szavazókat máshonnan, és támadási felületet sem hagyott. Miután Merkel bejelentette, hogy nem indul, a szavazók visszamentek ahhoz a párthoz, amelyikre korábban voksoltak, mert ők előtte nem a CDU-t, hanem Merkelt támogatták.

Leszögezte, Merkel 16 évének túl sok pozitívuma nincs, mert ugyan kivezette két nagy válságból az országot, és az eurót is bebiztosította, de azzal például azt érte el, hogy a kamatok a pincébe zuhantak. Megjegyezte, egy dolog miatt biztosan emlékezetes Merkel, ez pedig a bevándorlási politikája. Putzke szerint abból a szempontból jók a bevándorlók Németországnak, hogy plusz munkaerőt jelentenek, de már most problémát okoz az, hogy nem sikerül integrálni őket. Jelezte, a következő években még erősebb lesz a migrációs nyomás, hiszen több országot is elönthet a víz az emelkedő tengerszint miatt, köztük Floridát is, valamint a klímaváltozás miatt is sokan indulnak útnak Európa felé.

Kiemelte, Merkel mindent megtett azért, hogy Németország stabil legyen, viszont a problémákat a háttérbe szorította, azokról nem kommunikált, így arról sem, hogy ma Németországban vannak a legmagasabb energiaárak.

Szóba került Magyarország és Németország viszonya is. A jogtudós azt mondta, hogy változásra kell számítanunk, és nem biztos, hogy a kancellártól, hanem sokkal inkább a szociáldemokratáktól és a zöldektől kapunk majd erős kritikát. Véleménye szerint nemcsak Magyarországgal, hanem a V4-ekkel szemben is sokkal nyersebb hangvételt ütnek majd meg. Putzke szerint az sem kizárt, hogy a németek majd hátulról segítik az ellenzéket a 2022-es magyar választáson.