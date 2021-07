Szentesen készült a Travel új klipje – Fotók

Több napon át forgott a kamera a Kossuth téren, az amerikai–magyar Travel együttes két számához is készültek felvételek párhuzamosan. A James Darfus és Fekete-Kováts Zoltán nevével fémjelzett banda nem véletlenül választotta a klipforgatás színhelyéül Szentest: a Kurca-parti város az a hely, ahol kerek egésszé áll össze ez a zenei történet.

A Travel Fekete-Kováts Zoltán, a Just Showband vezetője és James Darfus, egy floridai származású exfilmes közös produkciója. A két zenész néhány éve egy óceánjáró hajón találkozott először. James a Miami Vice sorozat kellékeseként kezdte a szakmát, a hajón mint színháztechnikus dolgozott, Zoli pedig az együttesével zenélt.

Közös munkájuk gyümölcse a tavaly decemberben elkészült „Curves” című lemez lett, albumuk létrejötténél Vastag Gábor bábáskodott, aki többek között a Quimby vagy épp az Anna and the Barbies producere is volt.

A stúdióalbumuk anyagából már több videóklip is készült, legutóbb pedig „hazai pályán”, a Kossuth téren forgattak.

– Négy forgatási napon is dolgoztunk és két számhoz, a „Life is good even when it’s bad” és az „Is this a test” című számokhoz is készítettünk felvételeket párhuzamosan, ez utóbbi egy pozitív töltetű karanténdal. Alapvetően nem akartunk túl nagy feneket keríteni ennek a számnak, mert ezzel a témával már szinte mindenki foglalkozott, de sokan mondták, hogy érdemes lenne arra, hogy megmutassuk és szerintünk is ez egy őszinte dal, ezért végül úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk – magyarázta Fekete-Kováts Zoltán, a banda szövegírója.

A szám mondanivalója szerint az emberek szinte megbénultak a Covid-helyzettől, a világban pedig egy gyermeki hang rázza fel a felnőtteket: lehet, hogy ez egy teszt, amit a Földünk mért ránk?

A klipben a gyermekek hangját a táncosok koreográ­fiája jeleníti meg.

Egyértelmű volt a zenekar számára, hogy helyi fiatalokat szerepeltessenek a klipben, ezért a Veritas Fitness FitKid Sportegyesület csapatával működtek együtt. A fiatal sportolók nagy örömmel mondtak igent a felkérésre, egy hónapot készültek erre a produkcióra.

– James nagyon szereti Szentest, a szívéhez nőtt ez a város, ezért mindenképpen itt akartunk forgatni, helyi fiatalokkal. A látványvilágban a hatvanas évek Amerikájának hippi­világát idéztük meg. Az első klip körülbelül szeptember elejére várható, de augusztusban és szeptemberben is szeretnénk egy-egy videónkat megmutatni a közönségünknek – tette hozzá Fekete-Kováts Zoltán.