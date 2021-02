Szigorítottak a Holt-Tiszánál

Tiltó tábla fogadja a látogatókat a sporttelepen, a jelzés szerint nem lehet sem mágneshorgászni, sem kutyát sétáltatni, sem pedig úszni. A korlátozásokat egyrészt a vízben maradt világháborús gránátok, másrészt pedig az állattartók gondatlansága indokolta.

Bajban lehet az a mágneshorgász, aki nyáron kutyasétálta­tás után esetleg csobbanna egyet a Holt-Tisza hűs vizében. Hogy ez az elég valószínűtlen élethelyzet se egyben, se külön-külön ne fordulhasson elő, arról február eleje óta egy tiltó tábla gondoskodik: a felirat szerint mágneshorgászni, kutyát bevinni és fürödni is tilos a Kis-Tisza területén.

– Több okból is szükség volt a tiltó táblára. Fürödni eddig sem lehetett, mivel azt Magyarországon csak kijelölt fürdőhelyen szabad, a Holt-Tisza pedig nem az – magyarázta Tyukász Imre halőr.

– Ráadásul a víz több második világháborús gránátot is rejthet, de fogtak itt már taposóaknát is, lehet, hogy még repülőgéplőszerek is vannak. Emellett a mágnesezők szétdobálták a sok kifogott, apróbb vasdarabot, ami a fű vágásakor elég veszélyes, ezért indokolt a mágneshorgászat tiltása. A kutyákat pedig azért nem szabad behozni, mert sajnos a gazdáik elég felelőtlenek: a sporttelepen sok a gyerek, a kutyák viszont összevissza szaladgálnak. Arról nem is beszélve, hogy a gazdik a sétáltatás után ál­­talában nem törődnek az állatok után maradó ürülékkel, jó, ha tízből ketten fölszedik. Az ottmaradt „kutyagumi” kellemetlen a horgászoknak és az erre sétálóknak is – beszélt a helyzetről a halőr.

Az ügyben megkerestük Kiss Istvánt, a sporttelep vezetőjét is. Mint tőle megtudtuk, ugyan a táblát nem ők helyezték ki a bejárathoz, de egyetértenek ve­­le, a kutyák kitiltását a sporttelep vezetése is támogatja.