Szigorú szabályok mentén zajlik a beiratkozás

A beiratkozási hét minden évben nagy esemény a szegedi egyetem elsőévesei életében, hiszen elkezdik belakni a várost, intézik az egyetemi életükkel kapcsolatos fontos teendőket.

A beiratkozás helyszíne hagyomány szerint idén is a József Attila Tanulmányi és Információs Központ, ahol augusztus 31-e és szeptember 4-e között zajlik az ügyintézés. Kedden is hosszú sorok kígyóztak az épület előtt, ugyanis a fiatalok időpontra érkeznek minden nap. Aki kicsit korábban érkezik, nem mehet be a központban, kívül kell várakoznia.

A két barátnő, Adrienn és Barbara is így tett. Ők lapunknak elmondták, hogy Kunszentmártonról érkeztek Szegedre tanulni. Hozzátették, azért döntöttek a Szegedi Tudományegyetem mellett, mert sok jót hallottak az itteni képzésekről, valamint amikor nyílt napon jártak itt, akkor nagyon magával ragadta őket a város. Mindketten biológia és kémia szakon tanultak a középiskolában, valamint az emberekkel is szeretnek foglalkozni, ezért ennek megfelelően tanulnak tovább. Adrienn biológia-kémia szakos pedagógus szeretne lenni, míg Barbara ápoló.

A TIK ajtaján komoly szigornak lehettünk fül- és szemtanúi, ugyanis az egyik biztonsági őr éppen arra figyelmeztette a fiatalokat, hogy tartsák be a másfél méteres távolságot. A gólyáknak a testhőmérsékletét is megmérték, és csakis maszkban intézhették ügyeiket.

A hét során egyetemi véradást is tartanak a központban azért, hogy zökkenőmentes legyen az SZTE egészségügyi intézményeinek vérkészítmény ellátása. Az önkéntes véradók segítségét ajándékokkal köszönik meg a szervezők.