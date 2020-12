Színházi mikuláscsomagot vittek a gyermekotthonokba

Több mint félszáz mikuláscsomagot és egy-egy fenyőt vittek a Szegedi Nemzeti Színház művészei szerdán egy szegedi és egy hódmezővásárhelyi gyermekotthonba. Az édességeket, gyümölcsöket és üdítőket az intézmény dolgozói adták össze.

Egy éve, Budapestről indult a Kölykök közösségi játékkészítés kezdeményezés. Az ötletgazda Lupsán Lili és az egykori szegedi táncművész, Hegyvári-Baán Bettina úgy döntöttek, hogy gyermekotthonokban tartanak kézműves foglalkozásokat, így mentesítve néhány órára a gondozókat munkájuk terheinek egy része alól. A program azóta Szegedre is elért. Bár a pandémia miatt jó ideje foglalkozásokat nem lehet tartani, a kezdeményezés itteni képviselői szerveztek már például gyűjtést az iskolakezdés előtt álló, otthonlakó fiataloknak, tegnap pedig Mikulás csomaggal kedveskedtek több mint félszáz gyereknek.

Tóth Ádám szervező elmondta, a Szegedi Nemzeti Színház művészei és háttérdolgozói fogtak össze, hogy a Waltner Károly Gyermekotthon 12 éven aluli lakóit csomaggal tudják meglepni. Édességeket gyűjtöttek, a színházi büfé üzemeltetője pedig üdítőitalokat és gyümölcsöt adományozott a jótékonysági programhoz. A Rádió 88 jóvoltából maszkok is kerültek az ajándékok közé. A 36 csomagot tegnap el is vitték az otthonba: az átadáson részt vett Szilágyi Annamária, Ágoston Katalin, Rétfalvi Tamás és Német Roland is.

A színházi adományból jutott Hódmezővásárhelyre is: ott 18 gyereket leptek meg. A két intézmény pedig ráadásként kapott egy-egy fenyőt, hogy az ünnepekre legyen karácsonyfájuk. Tóth Ádám hangsúlyozta: az adományozással az volt a céljuk, hogy a kötött költségvetéssel működő otthonok az erre a célra szánt összeget más, szintén hasznos dologra fordíthassák.