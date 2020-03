Szinte minden bezár Szegeden, és azt kérik, hogy mindenki maradjon otthon

Változik a menetrend Szegeden, és azt kérik, hogy ahol lehet, távmunkában dolgozzanak az emberek. Ezen kívül a városvezetés azt is szeretné elérni, hogy a patikákon és élelmiszerboltokon kívül minden üzlet zárjon be. Szerdától az óvodák és a bölcsődék is bezárnak.

Szinte nincs olyan területe az életnek, ahol ne érződne a koronavírus-járvány valamilyen következménye. A szegedi városvezetés vasárnap délelőtt találkozott a helyi cégek vezetőivel, és egy hosszú ajánlást fogadtak el a járvány idejére. Ezek szerint távmunkára küldik azokat az önkormányzati dolgozókat, akik otthonról is el tudják végezni munkájukat és akiknek kiskorú gyermeke van. A szegedi óvodák és a bölcsődék hétfőn és kedden még nyitva tartanak, március 18-tól pedig a nyári ügyelet lép életbe. Március 23-tól csak azoknak a családoknak biztosítják a gyerekfelügyeletet, ahol máshogy nem tudják megoldani. Arra kérik a szülőket, hogy a lehető leghamarabb jelezzék az ETELKA-rendszerben, hogy igényt tartanak-e a közétkeztetésre. Március 18-tól csak elvinni lehet az ebédet, és azt is csak a kijelölt iskolákból. Ezeket majd később nevezik meg. Botka László azt is elrendelte, hogy zárjon be minden szegedi városi kulturális és sportintézmény. Ez vonatkozik a Somogyi Könyvtárra és fiókintézményeire, a Szent-Györgyi Albert Agórára, a IH Rendezvényközpontra, a Szegedi Nemzeti Színházra, a Belvárosi Mozira, a művelődési házakra és a Vadasparkra is. Az önkormányzati sportintézményekbe csak a hivatásos versenyzők mehetnek be, az Anna Fürdőbe pedig az OEP által támogatott gyógyászati céllal érkezők. A hivatali ügyfélszolgálatoknál egyszerre csak annyi ember tartózkodhat bent, ahány ügyintéző van. Ezeken túl arra kérnek minden szegedit, hogy a munkaidőn túl maradjon otthon. Ha valaki mégis elmenne, csak rövid időre legyen távol, és amint hazaért, alaposan mosson kezet. Arra kérik a szegedi munkaadókat, hogy mindenhol rendeljék el a távmunkát, ahol ez lehetséges. A patikákon és az élelmiszerboltokon kívül felszólítanak minden szegedi üzletet, hogy zárjanak be vagy korlátozzák nyitvatartásukat.

A szegedi szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket is arra figyelmeztetik, hogy ne nyissanak ki, az éttermek pedig lehetőség szerint álljanak át a házhoz szállításra. Az idősek nappali klubjában a szociális étkeztetést március 18-tól helyben megszüntetik, csak elvinni lehet majd az ételt.

Végül pedig a tömegközlekedésben március 18-tól átállnak a nyári menetrendre és megszüntetik az éjszakai járatokat. Az intézkedések visszavonásig érvényesek.