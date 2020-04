Szíverdő a Kastélyotthon előtt – Fotók

Piros szívekkel üzentek kollégáiknak a nagymágocsi kastélyotthon dolgozói. Többek között azt írták a lapokra, hogy „Köszönjük, hogy vagytok!”, „Köszönjük a munkátokat, kitartásotokat!” „Kitartást!”

A Kastélyotthon jelenleg gyermekeikkel otthon lévő ápolónői lepték meg a megható és szeretetteljes szíverdővel kollégáikat, akik a nehéz időben is helytállnak a munkában. Szívecskék kerültek a bezárt nagykapura, kiskapura, a tulipánok közé. A szolidáris ápolónők a kerítés mellé is tűztek egy kiskertnyit.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kastélyotthonból 8 idős lakó került be a szentesi Dr. Bugyi István Kórház infektológiai osztályára a koronavírus miatt. Állapotukról hivatalos információnk nincs. A dolgozók tesztje negatív lett, ennek ellenére volt olyan bolt a faluban, ahol nem látták szívesen, ha vásárolnak. Azt is megtudtuk, néhány, a környékben, más területen dolgozó nagymágocsi lakost is hazaküldött a munkáltatójuk, hogy most egy ideig nem kell dolgozni menniük.

A szívüzenetek a Kastélyotthon dolgozóit és lakóit nagyon meghatották. A szolidaritás minden formája erőt ad.