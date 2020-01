Szociális tüzelőként hasznosulnak a karácsonyfák

A településvezető hozzátette, ez már a negyedik év, hogy nem adták be pályázati kérelmüket a Belügyminisztérium szociálistüzelő-támogatására, ugyanis rengeteg olyan területük van Deszken és környékén, amelyek rendezését ők végzik, illetve magánszemélyek portáit is ki szokták takarítani, az onnan összegyűlt fát osztják szét a deszkiek között. Házanként körülbelül két köbméter fát kapnak a családok.

Így tesznek idén is, január 13-án és 20-án gyűjtik be a fákat, a polgármester szerint minden évben 5-6 teherautónyi mennyiségű fa gyűlik össze. Király László elmondta, a mulcsot a közterületeken használják fel, míg a tüzelőt azok között osztják szét, akik kérvényezik azt az önkormányzatnál.