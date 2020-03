Sztáredzőkkel aerobikozhattak a szegediek – Fotók

Idén is hatalmas volt az érdeklődés az Intenzív Aerobik Nap iránt, melyet vasárnap rendeztek meg a piarista gimnázium tornacsarnokában. A gyermekklinika intenzív osztályát támogató sportprogramon öt sztáredző is órát tartott.

Mosolyogva mutatta saját készítésű térképét a Dugonics András Piarista Gimnázium portása: a hatalmas táblára filccel rajzolta fel, hogyan lehet megközelíteni az Inenzív Aerobik Nap helyszínét. Még a sártengert is pontosan feltüntette, így el sem lehetett tévedni. Idén új helyszínre költözött a jótékonysági sportrendezvény, a sztáredzők névsora pedig kibővült.

– Negyedik alkalommal szerveztük meg ezt a programot, melyhez Béres Alexandra, Katus Attila, Czanik Balázs és Rubint Réka mellett idén már Péntek Enikő is csatlakozott – mesélte Tajti Zsanett főszervező. – Jegybevételből valószínűleg nagyobb összeg folyik be, mint eddig bármikor, hiszen már délelőtt 10 órakor telt ház van – mutatott körbe a tornatermen. Ekkor éppen Béres Alexandra tornáztatta a résztvevőket, aki órája után nem sajnálta arra sem az időt, hogy mindenkivel fotózkodjon, aki erre megkérte.

– Eddig minden évben itt voltam. Az első alkalommal kipróbáltam és úgy éreztem, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami mellé érdemes odaállnom. Egyébként is sokat jótékonykodok, de ennek a rendezvénynek tényleg van szíve. Az pedig plusz energiát ad, hogy akik részt vesznek a programokon, nem csak segítenek, hanem a sportolással önmagukért is tesznek – foglalta össze élményeit a fitnesz világbajnok.

Az egész napos belépővel összesen 9 aerobik órán lehetett részt venni. A támogatóknak köszönhetően minden jegyvásárló ajándékcsomagot kapott, aki pedig pihenőidejében végiglátogatta a kiállítók standjait és lepecsételtette útlevelét, tombolasorsoláson is részt vett, melyen például wellnes hétvégét és tesztvezetést is lehetett nyerni. De adományokért árultak különböző sporteszközöket és a rendezvény reklámpólóját is, ezek már reggel is láthatóan jól fogytak. A belépőkből befolyt és az urnákba dobott összegek teljes egészében a SZTE Gyermekklinika Intenzív osztályát támogatták.

– Infúziós pumpára gyűjtünk, melynek darabja félmillió forint, illetve hasznos lenne egy dokkoló is, amely közös elektronikai hálózatba tudja ezeket kötni. Ennek ára azonban több millió forint – mondta el Tajti Zsanett, aki azt is elárulta: jelenleg telt ház van az intenzív osztályon, és mivel minden ágy mellett ott vannak ezek a gépek, az eszköztámogatás mindig nagy segítséget jelent.