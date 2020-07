Szúnyogkeltetők vannak a kertben, munkahelyeken

Az esős időben ott is marad víz, ahol nem gondolnánk, és néhány deciben is eléldegél pár száz lárva. A vérszívó szúnyog egészségügyi kártevőnek minősül, magánember is kötelezhető irtásra – a légi gyérítésben már ne reménykedjünk.

Amikor szúnyogirtás kerül szóba, a legtöbben a katasztrófavédelmet vagy az önkormányzatot emlegetik – na meg azt, hogy idén már nem lesz légi irtás, mert nem engedélyezik az EU-ban a szer légi kijuttatását. Akinek azonban kertje van, jobban teszi, ha körülnéz a saját háza táján is eső után. Az ország minden településén élnek olyan szúnyogfajok, amelyek lárvái a tárgyakban megülő esővízben fejlődnek. A lárvák otthonául szolgáló vizek legtöbbje magánterületen, kertekben, üzemi területeken található – olvastuk az ÁNTSZ lakossági tájékoztatójában. A vérszívó szúnyogok egészségügyi kártevőnek minősülnek, és magánterületen a tulajdonos vagy fenntartó kötelessége a kártevők elleni védekezés, tehát magánember is kötelezhető szúnyogirtásra. Néhány deciliter vízből több száz szúnyog is kikelhet, ezért az udvarban úgy kell tárolni a tárgyakat, hogy azokban az esővíz ne tudjon összegyűlni. Az esővízgyűjtő hordót le kell fedni vagy letakarni sűrű hálóval. A virágcserepekben sem szabad állni hagyni a vizet, az állatok itatóvizét rendszeresen cseréljék frissre. A vízelvezető árkot, ereszcsatornát rendben kell tartani, olyan hulladékot sem érdemes a szabadban tartani, amiben szúnyogbölcső keletkezhet – például gumiabroncsot. A nyári melegben akár egy hét alatt kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. Korábban a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél lehetett igényelni tablettát, ami az esővízgyűjtőbe, kerti tóba dobva célzottan a szúnyoglárvákat pusztította el. A szert már nem gyártják – tudtuk meg Makrai Lászlótól, a környezetgazdálkodás vezetőjétől. Elmondta, kereskedelmi forgalomban kapható tabletta a szúnyogok ellen, de az a kitinszintézist gátolja, így más rovarokat is elpusztít. Halakra, békákra nem veszélyes. Ma egyébként elindul a Tisza környékén a földi kémiai szúnyogirtás a járható részeken, mert a víz apadásával egyre több az ártéri tocsogó, amiben rengeteg szúnyog kel ki. A biológiai irtás már zajlik. Vérszívók a munkahelyen is lehetnek Azok a munkahelyek is könnyen szúnyogkeltetővé válnak, ahol esővíz felfogására alkalmas tárgyakat használnak, mint az autóalkatrésszel, bontással foglalkozó telephelyek, kertészetek, a hulladéklerakók, állattartó telepek. A mezőgazdasági fóliákban, teherautók ponyváján, cserépalátétekben, ipari medencékben, nyílt víztároló tartályokban lárvák milliói juthatnak el a felnőttkorig, ajánlott kártevőirtó szakvállalkozó segítségét igénybe venni.