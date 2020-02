Szuperhős védi a Nagykőlyukat

Nem telik el év, hogy ne kerüljön a mozikba film valamelyik képregénybeli szuperhősről.

De­­nevérember, Bosszúállók, Su­­perman és társaik: az a közös bennük, hogy mindegyiknek van valami különleges képessége, amit az emberiségért, vagy annak elpusztítása érdekében kamatoztat. Amikor felfedeztük a Nagykőlyuk szuperhősét az Indóház tér mellett, sokáig kellett gondolkodni, mi lehet a szuperképessége. Lollipop Man, azaz Nyalókaember repül ugyanis a város fölött a kék festékkel felfújt graffitin, lábai helyén egy pálcikával.

Akkor a legkárosabb a cukros étel, ital, amikor sokáig, folyamatosan érintkezik a fogakkal. A nyalóka pont ez a kategória, a fogorvostól meg a főgonoszok is tartanak. Nincs az az aljas, vi­­lág­uralomra törő gonosztevő, aki ne remegne meg, amikor be kell ülnie a fogorvosi székbe. Rá­­jöttünk, hogy itt jön a képbe a Nyalókaember – ő nem az ablakon kieső szüzet menti meg, ha­­­nem a gonoszok fogát teszi tönkre. Ez hosszú távú feladat, de megéri kivárni a végeredményt. Akinek már volt begyulladva a foga, tudja, nehéz abban az állapotban világuralomra tör­ni: a fogorvosi rendelő csengőjét nyomkodja, nem a piros gombot. Aztán kinyílik az ajtó, és jön Thor a pörölyével. Mert a skandináv mitológia egyik istene is rég beállt már a szuperhősök brigádjába, és szívesen segít.