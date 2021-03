Terelések és Traffipax

Mozgalmas a mai reggel, több helyen is útjavítások, terelések nehezítik a közlekedést.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Érdemes elkerülni a Bakay Nándor utcát, Rózsa utcát valamint a Fő fasoron csak a tömegközlekedés járművei közlekedhetnek ebből adódóan a környék belli utcákban meg nőt a forgalom.

Sokan tartanak a Szőregi úton befelé, már is tele van a Temesvári körút a lámpáknál sorok vannak. Tele van a belvárosi híd Szeged felé illetve a híd előtt egyre hosszabbak a sorok. Bertalan hídon is sokan vannak itt a Szilléri sugárúti lámpa előtt torlódik a sor. Algyői úton befelé van sor, de tele van a József Attila sugárút is valamint a Budapesti körút is. Rakparton jól lehet haladni, Dugonics tér, Aradi Vértanúk tere viszont szépen meg telt lépésben lehet haladni. Mars térnél is pici torlódás van, Kossuth Lajos kifelé-befelé tele van. Traffipax már a Párizsi körúton kint van a rendőrség előtt – közölte a Rádió Taxi Három munkatársa.