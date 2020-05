Több mint 300 hőst ünneplünk vasárnap Csongrád megyében

A régióból a Csongrád megyében dolgozó mentők kapják a legtöbb elismerést az Országos Mentőszolgálattól idén. A helyszíni sikeres újraélesztések szempontjából nemzetközi szinten is kiemelkedő munkát végeznek.

Minden évben május 10-én a mentőket ünnepeljük, ugyanis 1887-ben ezen a napon kezdte meg munkáját Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre szintén ugyanezen a napon az Országos Men­tőszolgálat (OMSZ), ezáltal pe­­dig a mentés állami feladattá vált. Csongrád megyében je­lenleg 315 személy dolgozik a mentésben 8 mentőállomáson 38 gépjárművel, valamint egy szegedi mentésirányító központtal.

– Az év 365 napján 24 órában rendelkezésre állnak mindannyian azért, hogy a megyében élők biztonságban érezzük ma­­gukat. Hálával tartozom a baj­társaimnak a munkájukért, akik kiemelkedő teljesítményt értek el tavaly, hiszen 353 újraélesztést végeztek, ennek pedig több mint 30 százaléka sikeres helyszíni újraélesztés volt. Ez a nemzetközi platformon is jelentős – emelte ki Zentay Attila, az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója.

Kérdésünkre elmondta, ta­­­valy 49 ezer 883 riasztást kaptak, és 66 ezer 350 órát töltöttek az állomásokon kívül, vagyis mentéssel. Legtöbbször belgyó­gyászati jellegű problémákban nyújtottak segítséget, de az elmúlt év során 4 tömeges baleset sérültjeit is ellátták.

Mint mondta, néhány év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül a szakma, hiszen teljes mértékben megújult a gépjárműflotta, továbbá kiemelte a mentéshez szükséges eszközök cseréjét, valamint az új munkaruházatot is, ami még nagyobb biztonságot ad a mentőknek. Emellett beszámolt arról is, hogy a szakmai fejlődés is fo­lyamatos, ugyanis valamennyi eljárásrendjük megújult, illetve új továbbképzési rendszer jött létre.

A központi ünnepség most elmarad a járvány miatt, a tervek szerint később tartják meg. A szűk körű regionális rendezvényen veheti át a Kresz Géza Emlékérmet id. Hangai József, Dobos István és Csikós László Tibor a mentőszolgálatnál töltött 40 éves munkaviszonyáért. Szintén kitüntetést kap Rotyis Mária, ő a Dr. Lengyel Árpád Díjat veheti át. Batka Tibor és ifj. Hangai József főigazgatói dicséretben, míg Pusztai Linda Iránytű Díjban részesül.