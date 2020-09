Több mint ezer regisztrált fertőzött a megyében

Bőven ezer fölötti regisztrált fertőzöttről tudni már Csongrád-Csanád megyében. Néhány településen tovább szigorítottak az eddigi szabályokon, Szegeden pedig lezárták a szívsebészetet, mert oda is bejutott a vírus.

A csongrádi járásban tizenketten vannak kötelező karanténban, a többségük külföldről jött haza – mondta sajtótájékoztatóján Csongrád polgármestere, aki a városi operatív törzs vezetője is. Bedő Tamás arról is beszélt, lassan felgyógyult emberekről is jöhetnek hírek, ők kerültek a leghamarabb karanténba. A településen a maszkviselést az üzletekben a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrzik. Azt nézik, hogy az eladók is hordják-e a védőeszközt. Ha nem, akkor akár be is zárathatják a boltot, de persze előtte figyelmeztetnek és pénzbírságot szabnak ki. A szabályszegő vásárlókkal nem a hivatal emberei foglalkoznak. Hozzájuk rendőrt hívhatnak. Az első októberi hétvégétől a csongrádi piacon is kötelező lesz a maszkviselés. Nem lesz korlátozás viszont egyelőre a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszodában. A rendezvényszervezőktől azt kérik, hogy gondolják át a tervezett programok megvalósítását.

Hódmezővásárhelyen pedig módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet. Ebbe belekerült, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétesen viselkedik az, aki az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt nem tesz meg minden tőle elvárhatót a járvány megelőzése érdekében. A rendeletmódosításra azért volt szükség, hogy megbüntethessék azokat, akik nem tartják be a szabályokat.

A Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány megtudta, hogy a város egyik óvodájában szükség lenne egy érintésmentes infravörös lázmérőre a gyerekek reggeli ellenőrzéséhez. Rendeltek egyet és már át is adták a Szeremlei Sámuel Református Óvodában.

Miután a koronavírus bejutott a szegedi klinika szívsebészeti osztályára is, felvételi zárlatot rendeltek el. A közleményben azt írták, hogy a klinikán már kezelt betegek ellátása biztosított. Új szívsebészeti betegeket viszont nem fogadnak.

A megyében a tegnap reggeli adatok szerint már 1068 emberről derült ki, hogy biztosan elkapta a koronavírust, azaz pozitív lett a tesztje.