Továbbra is gondok vannak a 900 millióból felújított Odesszán

Már most javításra szorul a júniusban átadott városrész néhány eleme, például több pad használhatatlan. A szeptember elején Szegeden pusztított vihar nyomait sem sikerült eltüntetni, a leszakadt méretes ágak még mindig elszállításra várnak.

Szeptember 9-én pusztító vihar söpört végig a megyeszékhelyen, szinte alig maradt olyan pontja a városnak, ahol ne keletkeztek volna komoly károk. Odessza városrész sem maradt ki, hatalmas fákat döntött ki és óriás ágakat szakított le. Októberben már írtunk arról, hogy az ágak, rönkök nagy része még mindig elszállításra vár, ez azóta sem történt meg olvasóink jelzése és tapasztalataink szerint. Azt mondták, azóta csak tovább bővült a leszakadt ágak mennyisége, a járdákat, parkokat pedig vastag levélréteg borítja. A tömbök között sétálgatva gazdátlannak tűnik a lakótelep. Német Ferenc fideszes önkormányzati képviselő szerint látszik, hogy vége a kampánynak, így minden lassabban halad most már a városban.

Gazdátlan belső részek

Egyébként a gondozatlanságról már a felújítást követő ünnepélyes átadó után is panaszkodtak az ott élők lapunknak, például arról, hogy a Kockaház utcában jelentősebb változás nem történt, a padok a régiek, a járdák sem lettek jobbak, a Székely soron akár a bokáját is törheti az ember a szintkülönbség miatt. Sok helyen elmaradt a beígért zöldítés, erről tanúskodik a Csanádi utcai házak mögötti terület, valamint a Csanádi és a Kockaház utca közötti rész is.

Ami a buszról látszik

A lakók szerint csak azt fejlesztették, ami a főbb útvonalakról látszik. Az önkormányzati képviselő lapunknak korábban azt mondta, az uniós pénzből történő fejélesztésből a vízelvezető rendszer kiépítése és a járdafejlesztés is kimaradt, csupán a Csanádi utca mentén építkeztek, hogy a troli­ról leszállva jó képet lássanak az emberek, beljebb haladva 40 éves a lemaradás.

Javítják az új padokat

A Torontál tér és környéke legalább kapott új padokat, rögtön vagy 7-8 darabot, egymást érik az ülőalkalmatosságok, viszont hetek óta nem lehet használni, javítási munkálatok zajlanak. Mindegyikről hiányzik 2-3 szál léc, így az összeset körbekerítették szalaggal. A képviselőtől megtudtuk, jelenleg a garanciális munkálatok zajlanak, ennek részeként javítják ki az új padok hibáit is.

Fotó: Frank Yvette

Keretes cím: Jelentős uniós forrásból fejlesztettek

820 millió forint uniós és 80 millió forint önkormányzati forrásból újították fel az 1960–64 között épült Odessza városrészt. A TOP-os projektben új zöld területeket, jobb járdákat és sétányokat, játszótereket, sportpályákat, kültéri fitneszparkot, akadálymentesített buszmegállókat, kerékpártárolókat és korszerű világítást kaptak a lakótelepen élők. Emellett renoválták a kis piacot, ültettek 110 fát és 5000 cserjét, több mint 22 ezer négyzetméteren gyepesíttek.