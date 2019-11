Továbbra is zacskóban maradnak a táblák

Egyelőre zacskózva maradnak Hódmezővásárhely határában, a keleti elkerülőnél a „Lakott terület eleje” és „Lakott terület vége” táblák. Nem tudni, mikor készül el a közvilágítás a város jelenlegi határa és a körforgalom között.

Lassan egy éve, hogy elkészült a keleti elkerülő, igaz, használni csak március végétől lehet. Jóval az átadás előtti időszakban került ki a Kutasi úton, az ATEV felőli oldalra a „Lakott terület kezdete” és a Lakott terület vége” tábla. Akkor, néhány napig még letakarva sem volt, így néhány méteren belül kétszer is beérkezett az ember a városba. Utána kerültek fel a fekete zacskók a táblára, a Kutasi úton és az Erzsébeti úton is. A zacskókat jó néhányszor cafatokra tépte a szél, most sem nyújtanak valami szép látványt.

Először április elején kérdeztük meg az önkormányzatot, most újra, hogy ha már ott vannak a helyükön a táblák, miért nem töltik be funkciójukat, miért nem változik meg a város kezdete és vége. Az önkormányzattól megtudtuk, hogy az „Lakott terület kezdete” és „Lakott terület vége” táblák kihelyezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. javasolta a forgalomba helyezési eljárás során. Viszont a körforgalom és a jelenlegi „Lakott terület vége” jelzőtábla között nem épült még ki a közvilágítás. Ez nagyjából 150-200 méteres szakaszt érint. Arról nem kaptunk továbbra sem hírt, hogy mikorra építik meg, vagyis meddig marad zacskó alatt a Hódmezővásárhely és Hódmezővásárhely vége tábla.