Trianonra és az 1970-es árvízre emlékeztetnek emlékművekkel

Az emlékezés kútja – egyelőre ez a neve annak a tervezett emlékműnek, ami a századik évforduló apropóján a trianoni tragédiára hívja fel a figyelmet a Maros-parti városban. Ezt a Petőfi parkban, három halomra állítják fel nagyjából azon a helyen, ahol korábban az elbontott szabadtéri színpad állt – nem érintve az egyik párt által korábban a közelben elhelyezett trianoni emléktáblát. Hét méter magas lesz, a tetején egy harangot is elhelyeznek. A város főépítésze, Csernyus Lőrinc tervezte meg, és várhatóan június 4-én, az országos megemlékezésekhez kapcsolódva avatják fel.

Makó olyan város, amelyet – mivel természetes gazdasági kapcsolataitól elszakított, határ menti várossá vált a békediktátum következtében – Trianon különösen hátrányosan érintett, indokolt, hogy legyen emlékműve. Kovács Sándor önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP), aki szóba hozta az alkotás ügyét a testületi ülésen, lapunknak most azt mondta: a visszajelzések alapján szerinte szerencsésebb lenne, ha a szobor végső neve inkább magára Trianonra, illetve a döntés által szétszakított Csanád vármegyére utalna.

A terveken mindenesetre még lehet módosítani, az elképzelések koordinálását az erre a célra alakított bizottság végzi a városban.

Az árvízre is emlékeznek

Nem a trianoni lesz az egyetlen emlékmű, amit idén felállítanak: szobrot kap az 1970-es nagy árvíz is, amelynek most lesz az ötvenedik évfordulója. Ezt az alkotást Karsai Ildikó grafikusművész már 2001-ben megálmodta, és a képviselő-testület már két esztendeje elvi döntést hozott a felállításáról – annak idején be is mutattuk. Helyet is találtak neki, méghozzá a Szegedi és a Kölcsey utca sarkán, a töltéshez közel, szinte a város kapujában, egy apró pihenőparkban. A mű 3,1 méter magas, 1,3 méter széles nonfiguratív, oszlopszerű alkotás lesz, amely azt jelképezi, hogy az ember legyőzte a vizet.