Új focikapukat kapott a sportpálya

A Park teret szerencsére egyre többen használják sportolásra. Rendszeresen gondot okozott a világítás, többször előfordult, hogy a nagy teljesítményű reflektorok bekapcsolva maradtak, és egész éjszaka feleslegesen fogyasztották az áramot.

A probléma megoldására a Dózsa térhez hasonló megoldás született, azaz a korábbi nagy fogyasztású reflektorokat energiatakarékos LED-es lámpákra cserélték. Az azokat tartó régi faoszlopokat kicserélték. A pálya világítása a téren található kandeláberek idővezérelt rendszeréhez kapcsolódik majd, így este is lehet sportolni a pályán anélkül, hogy kapcsolni kellene a rendszert.

A régi focikapuk cseréje is esedékessé vált, új kapukat és kapuhálókat is vásárolnak a jövőben. Korábban még a Bor­­dányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által vásárolt streetball állványok közül az egyiket a Dózsa térre telepítik át, és leszerelik a lábtengópálya két vasoszlopát is, amiket az Arany János utcai homokfocipályánál hasznosítanak.

Tanács Gábor polgármester elmondta, a Park téri pálya felújítása is azt a célt szolgálja, hogy szabadidejükben minél többen sportoljanak a településen, akár még este is. Legközelebb az Alkotmány téren és a Hunyadi téren elkészült kondiparkokat világítják majd ki. Itt is LED-fényforrásokat, valamint napelemeket használnak majd. Még egy kondipark kialakítását tervezik, amit a jövő év közepéig a Deák téren állítanak fel.