Új kerékpársávokat kérnek Szegedre

Három helyre is kérte új kerékpársáv felfestését a Magyar Kerékpárosklub Szegeden. A Magyar Közúthoz fordultak javaslataikkal.

A Magyar Kerékpárosklub 2018-as reprezentatív felmérése szerint az Alföldön 30 százalékot is meghaladja a naponta kerékpározó felnőttek aránya. A teljes magyar lakosság körében 80 százalék volt azok aránya, akik szívesebben bicikliznének, ha biztonságosabbnak találnák az utakat. Egyre többen ismerik fel, hogy a koronavírust is könnyebben el lehet kerülni kerékpáron. A napi testmozgással az egészségünket is védjük – a Kerékpárosklub ezért az összes megye 50 településén javasolja kerékpárutak felfestését és a forgalom csillapítását. Ez nem csak a vírus elleni védekezésben segítene, hanem hosszabb távon is egészségesebb, környezetbarátibb közlekedést eredményezhetne – foglalta össze a Magyar Kerékpárosklub sajtóközleménye. A kerékpárra váltást sok helyen gyors és olcsó beavatkozásokkal, a meglévő, kihasználatlan útfelületek újraosztásával is segíteni lehet.

A MKK kihangsúlyozta: az új sávok felfestését kellően széles útfelületek oldalán, valamint olyan kétszer kétsávos útszakaszokon javasolják országszerte, amik kihasználatlanná váltak. A javaslatok nem korlátozzák az autóforgalmat, de nagyobb biztonságot adnak a kerékpárosoknak. Hozzátették: az általuk kijelölt útszakaszok mind állami kezelésben vannak, ezért javaslataikat a Magyar Közút Zrt.-nek küldték el.

A települések között Szegedet is megtaláltuk. Három útszakaszra szeretnének új kerékpársávot: az egyik a forgalmas Felső-Tisza-part. A második szakasz a Felső-Tisza-part folytatása, az Irinyi János utca, a harmadik a partot a Szilléri sugárúttal összekötő Hajós utca. A klub előzetes szűrése alapján ezek lennének a kerékpársáv kialakítására megfelelő utak. Makrai László­tól, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatójától megtudtuk: ezeken a szakaszokon egyelőre nincs kijelölt kerékpársáv. A környezetgazdálkodás a Felső-­Tisza-part Bertalan hídig tartó szakaszát kezeli, onnantól a Magyar Közút a fenntartó, ahogy a másik két említett útszakasz is a közúthoz tartozik.