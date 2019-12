Új utcanevekre várnak javaslatot Szentesen

Új nevet keresnek a Darvas József és az Erdei Ferenc utcáknak, mivel névadóik egyértelműen köthetőek a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerhez.

Más okból, de szintén új elnevezése lesz a Bereklapos utcának, a Mátyás király utcáról nyíló zug és a Dózsa köz összeolvasztásával keletkező új utcának is, de a Hősök erdejében kialakított új, a Kiss Zsigmond utcától az erdő területén található játszótér bekötő járdáig tartó burkolt járdának és kerékpárútnak, továbbá a régi honvédségi szennyvízátemelő helyén kialakítandó emlékhelynek is neveket keresnek. A város képviselő-testülete a januári soros ülésén tárgyalja az átnevezéseket, ezért december 20-áig várják a lakosság építő jellegű javaslatait is az elnevezésekre vonatkozóan, személyesen a Kossuth tér 6. alatt, 112-es irodában Danyi Katalin aljegyző, levélben a 6600 Szentes, Kossuth tér 6. címen vagy e-mailben a [email protected] címen.

A költözéssel nem járó lakcímváltozás átvezetését a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya átvezeti, és ingyenesen kiadja az új lakcímkártyákat az érintettek részére, a közszolgáltatókat és a társhatóságokat pedig az önkormányzat hivatalból értesíti.