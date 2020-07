Új vízi játékparkkal gyarapodott a Sziki

120 millió forintot költöttek három év alatt a Sziksósfürdő Strand és Kempingre, idén a gyermekek kedvében jártak. Július 11-től új jegyárakkal dolgoznak, aki 17 óra után érkezik, fél áron csobbanhat.

Régóta igény mutatkozott arra a szegediek részéről, hogy a Sziksósfürdő Strand és Kempingbe a délutáni órákban már ne a teljes napi belépőt kelljen megváltani, hanem kedvezményesebb jegyet lehessen vásárolni. Most összefogtak Kiskundorozsma képviselői, és arra kérték a Szegedi Sport és Fürdők Kft. vezetőjét, hogy módosítsák a jegyárakat.

Új árak

Mihálffy Béla képviselő lapunknak elmondta, július 11-től aki délután 2 óra után érkezik, annak az 1000 forint helyett 800 forintot kell fizetnie, míg aki 5 óra után megy, már csak 500 forintos jegyet kell vásárolnia a belépéshez.

Kiderült, már most érezhető a változtatás pozitív hatása, Hódi Tamás fürdővezető szerint eddig leginkább a fürdő környékén és a Subasán lakók éltek az új lehetőséggel.

Folyamatos megújulás

Hódi Tamás beszámolt lapunknak arról is, hogy nemrég megtörtént a tíz darab faház külső-belső festése, valamint felújították a vízi játékparkot, melyben ivóvíz minőségű fürdővíz várja a pancsolókat. A gyermekeket igazi paradicsom fogadja, hiszen tavaly prémium kategóriás új játszóteret telepítettek a medence melletti füves részre.

A vezető kiemelte, három év alatt mintegy 120 millió forintot költöttek a szegediek egyik legkedveltebb fürdőhelyére. Megújultak a vizesblokkok és az öltözők, korszerűbb lett a kondipark és a focipálya melletti játszótér, továbbá a pálya lelátót is kapott. Lett sakkpálya és plázs, kalandpályát telepítettek a medence közepére, a víz minőségének javítása érdekében további két túlfolyót alakítottak ki, és a szennyvíz-elvezetésre is több millió forintot fordítottak. Az erdős területen 20 bográcshely várja a családokat, társaságokat, akik egy jól felszerelt, négy darab kétágyas szobával ellátott apartmant is bérelhetnek itt.

Hódi Tamás beszámolója szerint jövőre a 2009-ben telepített csúszdát kell majd renoválniuk egy várható jogszabály előírása miatt, ez szintén jelentős összeg és munka lesz.

Közbeszólt az eső

Ugyanakkor a strandnak nagy mértékű bevételkieséssel kell számolnia, ez legfőképp az esős időjárás miatt van. A vezető közölte, időarányosan az eddigi bevételük a tavalyi­nak a 40 százaléka. A kempingben még ennél is rosszabb a helyzet, 400-500 szobaéjszakát mondtak vissza az iskolák, amit szintén nemcsak a vírushelyzet, hanem a csapadékos idő okozott.