Újabb program ösztönzi a hazai halfogyasztást

Az Agrárminisztérium kiemelt figyelmet fordít a halhús minőségére, elismerésére, ennek részei a földrajzi árujelzők és a Minőségi Magyar Hal tanúsító védjegy kialakítása is. Ezen túl interaktív térképpel segít megtalálni a halas üzleteket és éttermeket.

Az októberben debütált „HalPéntek” nevű, halfogyasztást ösz­­tönző országos kampányt az Agrárminisztérium támogatásával a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) indította el. A program célja, hogy a fogyasztók a www.halpentek.hu weboldalon keresztül térképek segítségével könnyen megtalálják a halárusító helyeket és a halas ételeket kínáló éttermeket. Emellett válogathatnak a folyamatosan bővülő receptek között, amelyeken keresztül bemutatható, hogy a hazai halfajok változatosan és könnyen elkészíthetőek.

Térképen a lényeg

A portál valóban praktikus, a térképen található ikonra kattintva feljön például a Szentesi Halbolt a Rákóczi Ferenc utcában, a mobiltelefonszám, az e-mail-cím és a Facebook-oldal, ahogy például Mártélyon is. Nincs viszont rajta a térké­pen a hódmezővásárhelyi Bár­­ka Élőhal-bolt a Szent István téren. Nem véletlen, hogy az ol­­­­dalon új halbolt beküldésére, feltöltésére is van lehetőség, első ránézésre ez két 2-3 percnél nem vesz többet igénybe.

Nemcsak klasszikus halboltokat találunk meg a térkép se­­gítségével, rajta vannak az élelmiszert forgalmazó multik is, köztük legnagyobb számban talán a Tesco és a Lidl Áruházak. Szegeden tucatnyinál több helyen vásárolhatunk halat, leginkább persze multiknál, de ott van a térképen a Mars téri és a Cserepes sori klasszi­kus halbolt is. Igaz, utóbbi csak szombaton van nyitva, és üzemeltetője tőlünk tudta meg, hogy szerepelnek az oldalon. Ott van viszont a fehértói Szegedfish, vezetékes telefonszámmal, Sztanó János e-mail-címével és portáljuk linkjével.

Feltölthető a netre

Hasonlóan praktikus a halas éttermek térképe, a nagy szegedi halászcsárdák gyakorlatilag kivétel nélkül fent vannak. De ehetünk halat a Mars téri Irén csarnokban, a nagyáruház Passzázs során és a Vendéglő a Régi Hídhoz nevű étteremben is. Természetesen nemcsak a felsorolt helyeken, de a többi, halat is kínáló szegedi vendéglátóipari egység nincs fenn az oldalon.

Szegeden kívül is lehet ha­­lat enni Csongrád-Csanád me­­gyében például az Algyői és a Felgyői Halászcsárdában is. Igaz, az utóbbihoz csak egy te­lefonszámot találtunk… Joggal feltételezzük, hogy ez a térkép sem teljes még, hiszen Makón, Mórahalmon és Kisteleken nem jelöl halas éttermet. A feltöltés lehetősége természetesen itt is adott.

Egészségünkre!

A MA-HAL szóvivője, Lévai Fe­­renc hangsúlyozta, szeretnék, ha a péntek újra a halfogyasztás napja lenne Magyarországon, mert könnyen emészthető, magas fehérjetartalmú, vitaminokban gazdag táplálék. A halhús tartalmaz foszfort, jódot, fluort, szelént, vasat, káliumot és kalciumot, A-, D-, B2-, B6- és B12-vitamint, és fontos forrása az omega-3 zsírsavaknak, amelyek csökkentik a szív­­roham kockázatát. A nagy halfogyasztó országok lakói között jóval kevesebb a szív- és érrendszeri beteg. Magyarországon jelenleg csupán 6,7 kilogramm/fő az éves halfogyasztás, ami messze elmarad az EU 20 kilót is meghaladó át­­lagától.