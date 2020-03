Újjászületik őszre a makói gazdakör 100 éves székháza

Hamarosan nekiállnak dolgozni a munkások a Makó és Térsége Gazdakör Rákóczi utcai székházán, amely őszre teljesen megújul. A stílusos, több mint százesztendős épület utcai homlokzatának külleme azonban megőrzi eredeti szépségét.

A makói gazdakör 2011-ben ala­kult helyi termelők közreműködésével, jelenleg 70 tagja van. Sok vándorlás után vásárolták meg jelenlegi székházukat – mondta a helyszínen Kádár Jó­­zsef, az egyesület elnöke. A tető beázik, a falak fölvizesednek, az ajtók-ablakok huzatosak – in­­dokolta, miért van szükség az épület felújítására.

Bár a város fő csapásiránya jelenleg a turizmus, a mezőgazdaság továbbra is fontos ágazat – hangsúlyozta, és megígérte: ha kész lesz a mun­ka, nemcsak a saját rendezvényeiket, fórumaikat tartják itt, de más civil szervezeteknek is odaadják az épületet hasonló cé­­lokra. Ezt a körzet önkormányzati képviselője, Botlik Anita is örömmel fogadta.

A felújításra a helybeli Szak-­­Ma Center Kft. kapott megbízást. Ügyvezetője, Matuszka István azt mondta, elsőként a tetőt szeretnék rendbe hozni, hogy megszűnjön a beázás, aztán a falak szigetelése következik. És lesz mozgáskorlátozott-bejárat is, amit a hely szűkössége miatt lifttel oldanak meg. A belső ajtókat-ablakokat, mivel ezek nagy értéket képviselnek, felújítják és megtartják. Az udvarra néző nyílászárókat kicserélik, az utcai homlokzat kinézete viszont az újravakolás után is megmarad, csak az ablakok üvegeit cserélik ki. A munka már a jövő héten el­kezdődik, és várhatóan október közepén fejeződik be.