Újra nyitva a Garaboly

Nem hagyott nyomot a három hónapos kényszerszünet a kedvelt kézműves vásáron, a szentesi érdeklődők mellett a vidéki vendégek is eljöttek piacozni. A jelenlévők elmondták, mind az árusok, mind a vásárlók már nagyon várták az újranyitást.

A koronavírus-járvány miatti három hónapos szünet után, újra megnyitotta kapuit a hatodik éve működő Garaboly Gasztro- és Kézműves Piac. Nagy volt a sürgés-forgás a Petőfi utcai Gólyás ház udvarán, a kényszerű kihagyás nem törte meg a piac népszerűségét: szinte valamennyi korábban megszokott árus eljött kézműves termékeivel az újranyitásra, de megjelentek a törzsvásárlók is, sőt, a most már hagyományosnak tekinthető vidéki érdeklődés sem maradt el. A jelenlévőkkel beszélgetve kiderült, nemcsak a vásárlók várták már nagyon a piac újbóli megnyitását, de az árusoknak is hiányzott már a vásár forgataga.

A gasztro- és kézműves piacon ezúttal is megjelentek a minőségi zöldségfélék, a biotermékek, a sajt- és tejtermékek és a húsfélék. A mézfélék és a gyógynövények szintén gyorsan fogytak, de keresték a tetszetős kézműves termékeket is. A legkapósabb a frissen szedett, illatos levendula volt, szinte mindenki kosarába került a lila virágból.

A piac elmaradhatatlan része a közös bogrács, amiben most marha- és birkapörkölt rotyogott, egy másik standon pedig reformételeket kínáltak, ahol a vegetáriánus és a vegán étrend követői is találtak nekik való falatokat.

Amint a Garaboly vendégei megszokhatták, a piac kéz a kézben jár a képzőművészettel, a szokásos utcai kiállítást most a piacot szervező Szivárvány Művészeti Alapítvány által indított 11. Szivárvány Országos Képzőművészeti Verseny alkotásaiból rendezték.

Az újranyitást követően a Garaboly Gasztro- és Kézműves Piac a megszokott rend szerint működik, azaz minden hónap harmadik szombatján várják az érdeklődőket a Gólyás ház udvarán.