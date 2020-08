Ünnepeltek, pörköltet főztek a bordányi nyugdíjasok

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub ter­­veit is felborította a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet. Szalai Antal klubvezető elmondta, a négy hónapos kény­­szerszünet után nagyon várta mindenki, hogy újra találkozhassanak.

– Június végétől ismét megkezdtük a foglalkozásokat, és ráadásként júliusban további három alkalommal összegyűltünk. A megváltozott programjaink úgy hozták, hogy júliusban két foglalkozáson ünnepeltük születésnaposainkat. Családias környezetben és hangulatban köszöntöttük Dudás Zoltánné Rózsikát és Kása Károlyné Idát 80. születésnapjuk alkalmából – sorolta a klubvezető.

Az évfordulósok között szerepelt Börcsök István is, aki most töltötte be a 75. életévét. A legutóbbi jó hangulatú délutánon elbeszélgettünk a klubról, magukról és azokról a tennivalókról, amelyek a jövőben várnak a tagokra.

– Természetesen a járvány miatt továbbra is ügyelnünk kell a biztonságunkra, hiszen az egészség a legfontosabb – hangsúlyozta Szalai Antal klubvezető.

A közös délutánon az ízletes pörkölt és a finom sütemények mellett sokáig tartó beszélgetésre került sor. Többek között megállapították, hogy Börcsök Pista főzi a legjobb bográcsost. A klub most egy hónapos nyári szünetet tart, majd minden ér­deklődőt szeretettel várnak a szeptember elsején, 14 órakor kezdődő őszi programjaikra a bordányi faluházban.