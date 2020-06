Újranyit a Szegedi Csillagvizsgáló

Július 3-tól ismét várja a látogatókat a Szegedi Csillagvizsgáló, sőt előzetes bejelentkezéssel tizenöt főnél nagyobb létszámú csoportokat is tudnak fogadni.

A nyitvatartás a továbbiakban sem változik, péntek esténként 19 és 22 óra között tartják meg a programjaikat. Az egyéni látogatók és a családok továbbra is bejelentkezés nélkül érkezhetnek.15 főnél nagyobb társaságok is látogathatják a csillagvizsgálót, nekik azonban két héttel korábban kell jelezniük a látogatási szándékukat, így számukra péntek estétől eltérő időpontokban is lehetőség nyílik az égbolt kémlelésére.

A július 3-ai 19.15-kor kezdődő nyitóelőadáson a földönkívüli élet lehetőségéről és annak kutatásáról lesz szó. Derült idő esetén távcsöves bemutató keretében lehet ismerkedni az égbolttal, míg borult idő esetén a műszerek bemutatása mellett az előadótermi vetítés keretében mutatják meg az égbolt látnivalóit a szervezők.

A járványügyi védekezés miatt az alábbi intézkedésekről adtak hírt és azok betartására kérik a lakosságot:

– a beltéri előadások során javasoljuk az arcmaszk vagy az arcot

eltakaró kendő, sál viselését;

– mind a beltéri, mind a kupolatérben vagy az észlelőteraszon zajló

programjaink esetében igyekszünk mindvégig biztosítani a zsúfoltság

elkerülését – előre is kérjük és köszönjük látogatóink közreműködő

hozzáállását;

– látogatóink számára biztosítunk kézfertőtlenítésre alkalmas szereket,

emellett a távcsöves észlelés során külön kérésre áttöröljük az

okulárokat is;

– ha valaki fertőző betegnek érzi magát, kérjük, hogy erre az időre

mellőzze a Csillagvizsgáló látogatását.