ÚtOn: A hídon már belassult a forgalom

A városba vezető utakon, külső körutakon, és szinte mindegyik sugárúton sok a jármű, a főbb csomópontokon kisebb-nagyobb sorok vannak a lámpáknál.

A Római körúton, a Mars tér körül, illetve a Bécsi körúton is van bőven autó. Tarján, illetve a Felső Tisza part is el van látva járművel, Csillag tér, Retek utca, Szilléri sugárút telítve vannak. Sűrű a rakpart klinikák felőli vége, és a Tisza Lajos körút forgalma is. Anna kút, Dugonics tér, Aradi tér máris torlódik, csakúgy a Somogyi, Kelemen, Zrínyi utca, a Széchenyi tér környéke és a Stefánia is. Újszegeden szintén nagy a mozgás, a Belvárosi hídon már belassult a haladás, a hídfeljárók utcáiban sorok várakoznak. A Makai, Szőregi út ontja befele az autókat, vannak bőven a Bérkert utcán és a Temesvári körúton is – jelentette a Rádió Taxi Három munkatársa.