ÚtOn: Biciklist gázoltak a Csongrádi sugárúton

A legfrissebb közlekedési információk.

Csongrádi sugárút végén a körforgalomnál biciklist gázoltak, folyik a helyszínelés, mentő is van a helyszínen van. A sugárutakon, körutakon kezd sűrűsödni a forgalom. A bevezető főutakon is sokan tartanak a város irányába. A Szőregi úton már torlódik a befelé jövő sor, de tele van a Temesvári körút, Székely sor és a Népkert sor, valamint a Bérkert utcán is hosszú sor alakult ki. A hidakon is araszol a forgalom.

A Tisza Lajos körúton a szokásos torlódás van a Dugonics tér környékén és a Hősök kapujánál. A Boldogasszony sugárúton is az iskolánál kaotikus a helyzet, rakparton is egyre többen vannak. A Kossuth Lajos sugárút kifelé, befelé mozgalmas, a József Attila sugárúton is egyre hosszabb a befelé jövők sora. A Csillag térnél is torlódás alakult ki a Lugas utca felől. A Párizs körúton már mérik a sebességet a rendőrség előtt.