ÚtOn: Szokásosan torlódik a város

A legfrissebb közlekedési információk.

Reggeli helyzetjelentés: Pormentes utakon autózhatunk, viszont jócskán nagy tócsák vannak az utakon. Bevezető útjainkon már sokan tartanak a belváros irányába. Szőregi úton már torlódik, a Temesvári körút is tele van, de sokan vannak a Fő fasoron és a Bérkert utcán is. A Belvárosi hídon lépésben halad a forgalom, a híd előtt hosszú sorok állnak a Székely sor és a Népkert utcán is. A Bertalan híd is kezd megtelni. A Csillag tér környéke tele van, a Felső Tisza parton is a híd alá ér a sor és a rakparton is egyre hosszabba sor a klinikák felé. Kiskörúton is a szokásos reggeli csúcs van, a Dugonics tér és a Hősök kapuja már torlódik. A nagykörúton, külső körúton jó ritmusban lehet haladni, viszont a Kossuth Lajoson már minden sáv tele van. A Kálvária sugárúton befelé torlódik a forgalom, a Boldogasszonyon pedig az iskolák előtt van átmeneti káosz.