ÚtON: Torlódik a város

Rengeteg jármű van az utakon.

Szőregi úton végig araszolás van befelé, tele van a Temesvári körút, Fő fasor, Derkovits fasor, Bérkert utca. A Belvárosi híd is megtelt, Székely soron, Népkert soron, Vedres utcában hosszú sorok vannak , de most már az új hídon is végig ér a sor. József Attilán is befelé vannak többen, Kossuth Lajoson kifelé-befelé tele vannak a sávok, Kálvárián befelé erősebb a forgalom. Csillagtérnél minden irányból sokan vannak, Felső Tisza parton is be ér a híd alá a sor ,rakparton is sokan tartanak a klinikák felé.

Aradi tér, Dugonics tér szintén türelmet igényel. Szabadkai úton elkezdték a villamossín javítását, félpályán lehet közlekedni, ezért már kecskéstelepről is lassan lehet bejutni, hosszú kocsisor van a vasúti átjáró előtt. Bem utca elején egy akna fedő van elkerítve ezért itt is csak egy sávon lehet közlekedni eléggé nehézkes a haladás. Nagykörút is végig tele van mindkét irányban , de a külső körúton is van jármű elég. Sok biciklis van az utakon város szerte. – Tudtuk meg a Rádió Taxi Három jelentéséből.