ÚtOn: Traffipax és dugó

Belvárosi híd már tele van, újszegedi részen kicsi sorok vannak a híd előtt.

Sokan vannak a bevezető utakon, körutakon, sugárutakon. Bérkert utcában is sor van lámpánál, valamint a Népkert soron is nehézkes haladás mindkét oldalán járdaszegélyt csinálják ezért sávszűkület van. Bertalan hídon is van jármű elég, de jól lehet haladni. Lugas utcában a töltés tetején lámpás irányítás van a Gábor Árán utcában szép hosszú kocsisor van befelé. Csillagtér minden irányból tele van, Dugonics tér, Aradi tér úgyszintén. Belvárosi temető sarkánál a Bajai útnál történt baleset reggel itt még folyik a helyszínelés. Traffipax dolgozik a Párizsin.