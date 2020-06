Változó időjárással harcolnak

A stressztűrést, az alkalmazkodóképességet hangsúlyozták egyebek mellett a vásárhelyi Kalászos Gabona Szakember Találkozón.

– Az elmúlt tizenkilenc évben, egy-két kivételtől eltekintve, 600 és 800 milliméter közötti csapadék hullott – mondta Szabó Lajos, a Hódagro Zrt. vezetője a június 23. és 25. között megrendezett Kalászos Gabona Szakember Találkozón. Hozzátette: a mezőgazdaságot a csapadékmennyiség idő- és mennyiségbeli eloszlása befolyásolhatja. Például, hogy tavaly két hónap alatt, május és júniusban az éves mennyiség ötven százaléka leesett. És idén júniusban is már közel kétszáz milliméternél tartunk.

Márciusban Szabó Lajos még azt nyilatkozta, rekordtermésre számítanak gabonából, még az első tavaszi hónap közepén is soha nem látott mennyiséget reméltek. Akkor a tőállományt zöldellő pázsithoz hasonlította a szakember. Ám ezután ismét az elmúlt évek jellemzője következett: a tavaszba jött a nyár, az áprilisi aszály, és elszáradtak a gabonák.

A szélsőséges időjárást toleráló fajták, a kitűnő biológiai alap értékét hangsúlyozta az eseményen Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója is. Hozzátette: akármekkora területen is valósítunk meg öntözésfejlesztést, számos helyen mégis száraz gazdálkodásra kell berendezkedni. A gazdaságos és biztonságos növénytermesztést a technológiában, a nemesítésben rejlő lehetőségekkel és így a megfontolt fajtaválasztással biztosíthatjuk. A szántóföldi bemutatók jó alapot nyújtanak mindehhez, azzal együtt, hogy az itt bemutatott eredményeket más körülmények között, más területi adottságokon körültekintéssel alkalmazhatjuk. Akár 10-20 kilométeren belül is, hiszen sokszínű a vidék adottsága.

A szegedi kalászosgabona-nemesítők fő szakmai célja a kenyérgabona- és takarmánygabona-piac igényeit kielégítő, tehát bőtermő, jó beltartalmi minőséggel rendelkező, jó termésbiztonságú kalászosok nemesítése. A főként kenyér- és durumbúza, tritikále, árpa és zab fajták termesztéstechnológiájának kialakítása.