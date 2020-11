Városrendész ellenőrzi a szabályok betartását Kisteleken

Véleményező ülést tart online a Hódmezővásárhelyi Közgyűlés. Kisteleken szigorúbban ellen­őrzik a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozások betartását, és a hétvégétől Csongrád néhány részén is maszkot kell viselni.

Már majdnem 6500 igazoltan koronavírusos emberről tudni Csongrád-Csanád megyében az Operatív Törzs hivatalos adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy a járvány kezdete óta ennyi embernél mutatták ki a fertőzést. A pontos szám egyébként tegnap reggel 6447 volt, ami 181-gyel több mint egy nappal korábban.

Véleményező ülés

Hódmezővásárhelyen a Polgármesteri Hivatal gyorshír szolgálata azt közölte, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a Közgyűlés feladat- és hatásköreit a polgármester gyakorolja, ülést nem lehet tartani ott sem. Ezért a testület ma úgynevezett véleményező ülést tart, természetesen online beszélnek egymással a képviselők.

Újra lesz városrendész

A Kistelek Városi Önkormányzat pedig bejelentette, hogy újra alkalmaz városrendészt, aki többek között szigorúan ellenőrizni fogja a közterületek jogszerű használatát és felügyeli a város utcáinak, parkjainak, tereinek, játszótereinek tisztaságát. Együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel és a helyi polgárőr egyesülettel is.

Maszkok Csongrádon

Most hét végétől egyes közterületeken kötelező lesz Csongrádon is a maszkhasználat. Elsősorban a leendő adventi forgalomra tekintettel döntött erről a Csongrád Városi Helyi Operatív Törzs, mivel az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy azokon a helyeken, ahol tumultus alakulhat ki, senki nem visel maszkot. A polgármester, Bedő Tamás a döntés indoklásában elsősorban az észszerűséget és az életszerűséget említette, hogy hol és miért várják el az orrot és a szájat eltakaró maszk hordását. A rendelet részletein még dolgoznak, de a Kossuth téren, a Dózsa György téren és a Piroska téren valószínűleg kell majd hordani a maszkot.

Nyitás-zárás Domaszéken

Domaszéken a Bálint Sándor Általános Iskolában, az óvodában és bölcsődében továbbra is akadálymentesen, az egészségügyi szabályok betartása mellett folytatódhatnak a foglalkozások. A Sportcsarnok viszont bezárt. A helyiség kizárólag iskolai foglalkozás céljából használható. A Könyvtár és Polgármesteri Hivatal személyesen nem látogatható, azonban munkatársaik telefonon elérhetők. A Terméktér továbbra is nyitva tart, itt a boltokban, üzletekben érvényes szabályok a kötelezők. A Sárkányhegyi Közösségi Házat is bezárták, és természetesen ezen a településen is tilos a gyülekezés, ahogy mindenhol máshol is.