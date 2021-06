Vásárhely környékén több használaton kívüli homokbányában is költenek a védett madarak

A partifecskék és a gyurgyalagok fészkelési helyeiért aggódik a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület. A homokbányák már nem művelés alatt lévő részein, Hódmezővásárhelyen és környékén is több olyan terület található, amelyet visszafoglalt a természet, és az említett madárfajok költőhelyévé vált.

A partifecskék és a gyurgyalagok főleg vizek környékét kedvelik, nemcsak a bő táplálékkínálat miatt, hanem azért is, mert ott találnak függőleges, omlásos partfalakat, ahová üreget vájhatnak. De máshol is megtelepszenek, ahol fészkelésre alkalmas agyagos, homokos, meredek falat találnak. Így gyakoriak a partifecske­telepek és gyurgyalagkolóniák az agyag- és homokbányák, kubikgödrök oldalában is.

– Hódmezővásárhely a talaj­adottságainak köszönhetően bővelkedik kisebb-nagyobb homokbányákban. Ezek egy része aktív, művelés alatt álló, más részük meddő bánya, amelyeket egy idő után visszafoglalt a természet. E sivár homokvilág ritka és jellegzetes fészkelő madárfajai a parti­fecskék és a gyurgyalagok. Ezen védett madárfajokat azonban sokszor fenyegeti az emberi kapzsiság és a nemtörődömség, mint például az illegális homokkitermelés, a bányászati szabályok be nem tartása, valamint a különböző szabadidős tevékenységek, például a motokrossz – írta a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület a közösségi oldalán.

A posztban megemlítik, sokszor az ilyen élőhelyek eldugott részen vannak, ezáltal a természetkárosításra talán sohasem derül fény.

A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesületnek több ilyen élőhelyről is tudomása van. Példaként említik a hódmezővásárhelyi Aranyág területét, ahol száz pár feletti partifecske-­kolóniát és húsz-harminc párból álló gyurgyalagtelepet tartanak nyilván. Megjegyezték, ezek a telepek is veszélynek lehetnek kitéve.

Árpádhalom határában is felfedeztek egy partfalat, amit partifecskék és gyurgyalagok népesítenek be. A partfalban lévő jellegzetes lyukak száma alapján ott is valószínűleg népes kolónia lakik.