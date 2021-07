Thorday Attila megáldotta a járműveket és tulajdonosait – Fotók

– mondta Újszegeden a Torontál téri parkolóban az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia plébánosa Thorday Attila, akik a hagyományoknak megfelelően megáldotta a járműveket és tulajdonosaikat és az érdeklődőket.

– Látjuk, mennyi veszéllyel is jár a közlekedés, mert vannak, akik gyorsabban mennek a kelleténél, mások a józan ész szabályai ellen vétenek. Az Úr Jézusról tudjuk, hogy bár többnyire gyalog járt, de eközben is emberekkel találkozott. Számunkra is fontos, hogy ha közeledünk, észre vegyük, hogy mások is úton vannak és ők is el akarnak jutni a céljukhoz