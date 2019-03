A vasárnapi katasztrófa miatt nem engedik repülni egy ideig a Boeing-737-8 MAX gépeket

Az etióp légitársaság egyik gépének vasárnapi katasztrófája miatt a cég, a kínai polgári légiforgalmi hatóság és a Cayman Airways karibi légitársaság bejelentette, hogy a szerencsétlenül járt típusból, a Boeing-737-8 MAX-ból egyelőre egyetlen egy sem repülhet.Az Ethiopian Airlines gépe röviddel felszállás után zuhant le Addisz-Abeba közelében. A fedélzeten tartózkodó nyolcfős személyzet és a több mint 30 országból származó 149 utas mind életét vesztette.Az etióp légitársaság közölte: noha egyelőre nem ismerik a katasztrófa okát, elővigyázatosságból további rendelkezésig egyetlen gép sem szállhat fel a típusból.Nem sokkal korábban jelentette be a kínai polgári légiforgalmi hatóság is, hogy az ország összes Boeing-737-8 MAX-ának a földön kell maradnia ellenőrzésükig.A kínai légitársaságoknak 96 ilyen gépük van, a típusból a világban üzemeltetett összes repülő több mint egynegyede. A világon először 2017-ben szolgálatba állított típusnak ez volt a második balesete: októberben a Lion Air indonéz "fapados" légitársaság egyik gépe zuhant le 189 utassal és a személyzettel a fedélzetén.Az indonéz polgári légiforgalmi hatóság hétfőn felajánlotta az etiópnak, hogy segít a nyomozásban, miután az indonéz gép szerencsétlenségének kivizsgálásával tapasztalatokat szereztek erre a típusra vonatkozóan.A Cayman Airways karibi légitársaság is bejelentette, hogy ideiglenesen nem repülhet egyetlen Boeing-737-8 MAX típusú gépe sem.