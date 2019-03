Az IRA nevében jelentkezett egy csoport a Nagy-Britanniában talált gyújtószerkezetek küldőjeként

Az egykori legnagyobb észak-írországi britellenes fegyveres terrorszervezet, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) nevében jelentkezett egy csoport azoknak a borítékokba rejtett gyújtószerkezeteknek a feladójaként, amelyek egy írországi címről érkeztek a múlt héten Londonba és Glasgow-ba - közölte kedden a londoni rendőrség.



A Scotland Yard tájékoztatása szerint a csoport még előző nap, egy észak-írországi médiaorgánumnak küldte üzenetét, olyan kódolással, amelyet az észak-írországi felekezeti villongások évtizedeiben a britellenes katolikus mozgalom rendszeresen használt.



A kis hatóerejű, házilagos kivitelezésű gyújtószerkezetek A4-es méretű, ír bélyeggel ellátott fehér postai borítékokban érkeztek egy dublini címről múlt kedden és szerdán két londoni repülőtér, a Heathrow és a City irodaközpontjaiba, a hatalmas belvárosi Waterloo metrócsomópont és vasúti pályaudvar postázójába, illetve a glasgow-i egyetemre.



A szerkezetek a borítékok kinyitása esetén kisebb tűz okozására voltak alkalmasak.



A Heathrow irodaházába érkezett küldeményt egy alkalmazott kinyitotta, és ezután a boríték részben elégett, de személyi sérülés sem itt, sem a többi helyszínen nem történt.



A rendőrség a glasgow-i egyetemre érkezett küldeményt ellenőrzött robbantással semmisítette meg.



A Scotland Yard keddi tájékoztatása szerint a küldemények hasonlatosak voltak azokhoz a gyújtószerkezetekhez, amilyeneket a korábbi évtizedekben az észak-írországi britellenes terrorizmushoz köthető szervezetek rendszeresen küldtek különböző címekre, ezért a nyomozás kezdettől az észak-írországi szálra összpontosít.



A rendőrség beszámolt arról is, hogy a most talált gyújtószerkezetek küldőjeként jelentkező szervezet a kódolt üzenetből következtethetően öt ilyen borítékot adott fel, de eddig csak négyet találtak meg.



A hatóságok ezért éberségre intik a nagy-britanniai üzleti szervezeteket, valamint a brit fegyveres erők személyi állományát, és kérik, hogy bármilyen gyanús csomagot haladéktalanul jelentsenek a rendőrségnek.



Az 1998-as nagypénteki egyezménnyel elindult megbékélési folyamat meghatározó horderejű mozzanataként az IRA már hosszú évekkel ezelőtt felhagyott a fegyveres akciókkal, leszerelte fegyverzetét és gyakorlatilag beszüntette tevékenységét.



Az IRA működésének beszüntetését egyes kisebb katolikus szakadár szervezetek - amelyek közül többen, valamilyen kiegészítő jelzővel szintén IRA-nak nevezik magukat - azonban még most sem fogadják el, és további harcot hirdettek az észak-írországi brit fennhatóság ellen.



Az 1998-as megbékélési egyezmény legfőbb vívmányai közé tartozik, hogy az Ír Köztársaság és Észak-Írország korábban katonai szigorral őrzött határa hosszú évek óta teljesen nyitott, a 499 kilométeres határszakaszon semmiféle fizikai ellenőrzés nincs.



Az ír kormány folyamatosan figyelmezteti Londont, hogy ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, és emiatt szükségessé válik a határellenőrzés újbóli bevezetése, az a felekezeti erőszakcselekmények kiújulásához vezethet.