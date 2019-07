Biztosítás nélkül - Egy szabadmászó férfi felkapaszkodott a londoni üvegszilánkra

A felvételek szerint mindenfajta biztonsági felszerelés nélkül kapaszkodott fel egy férfi hétfő hajnalban London legmagasabb épületére, a csupa üveg The Shard felhőkarcolóra.A rendőrséget helyi idő szerint reggel 5 óra 15 perckor hívták ki a brit főváros Southwark kerületében magasodó épülethez - írja a BBC hírportálja.A Twitterre nem sokkal később felkerült videofelvételen egy férfi látható, amint a 309 méter magas felhőkarcoló oldalán kapaszkodik, látszólag kötelek és tapadókorongok nélkül.A mutatvány után a férfi bemászott az épületbe, ahol a rendőrök beszéltek vele, de nem tartóztatták le.Az éles kontúrjai miatt The Shard (üvegszilánk) névre keresztelt épület üzemeltetőjének szóvivője elmondta, szerencsére senki nem sérült meg a veszélyes mutatvány során és együttműködnek a hatóságokkal az eset kivizsgálásában.A felhasználók a közösségi médiában adtak hangot véleményüknek a hajnali attrakcióval kapcsolatban. Sokakat megdöbbentet, hogy valakinek hétfő kora reggel van energiája megmászni egy felhőkarcolót.Az épület csúcsára két éve kapaszkodott fel a CassOnline nevű londoni mászó, aki YouTube-csatornáján közvetítette is a mutatványt.2013-ban a Greenpeace aktivistái az északi-sarkköri olajfúrás elleni tiltakozásul mászták meg a tornyot.