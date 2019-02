Eddig erről szó sem volt: szavazhat a Brexit elhalasztásáról a brit parlament

A brit parlamentnek módja lesz szavazni arról, hogy engedi-e a brit EU-tagság megszűnését (Brexit) a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodás életbe lépése nélkül, ha március második hetéig nem sikerül elfogadni ezt az egyezményt, és ha úgy dönt, hogy nem járul hozzá a megállapodás nélküli kilépéshez, akkor szavazhat a kilépés "korlátozott idejű" elhalasztásáról - mondta kedden Theresa May brit miniszterelnök.



Alsóházi felszólalásában May megerősítette, hogy a kormány legkésőbb március 12-éig ismét a ház elé terjeszti érdemi szavazásra az EU-val novemberben elért, a parlament által januárban elutasított Brexit-megállapodást.



Theresa May azonban a kormány Brexit-stratégiájának teljesen új elemeként hozzátette: ha a megállapodást a ház a következő szavazáson is elveti, a kormány másnap azt a kérdést terjeszti szavazásra, hogy a parlament hozzájárul-e a megállapodás nélküli kilépéshez. Ha erre is nemleges a válasz, a képviselők harmadnap a Brexit halasztásáról voksolhatnak.