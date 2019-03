Elkezdődött a Lipcsei Könyvvásár

Elkezdődött csütörtökön a Lipcsei Könyvvásár, a német nyelvterület legnagyobb irodalmi közönségfesztiválja, amelyen a harmincéves évforduló alkalmából az egykori keleti blokk rendszerváltása az egyik kiemelt téma.



A vásár rendezői az állampolgári ismeretek terjesztésével foglalkozó német állami szervezettel (Bundeszentrale für politische Bildung) együttműködve külön rendezvénysorozatot szerveztek The Years of Change 1989-1991 - Mittel-, Ost-, und Südosteuropa 30 Jahre danach (A változás évei 1989-1991 - Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európa harminc évvel később) címmel, amelyen Magyarországról részt vesz mások mellett Dragomán György író és Tamás Gáspár Miklós filozófus, közíró.



A vásár díszvendége is térségbeli, Csehország, irodalmát az Ahoj Leipzig! (Szia Lipcse!) című rendezvénysorozaton 55 szerző közreműködésével mutatják be. Antonin Stanek cseh kulturális miniszter a 130 eseményből - felolvasások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók sorából - álló rendezvénysorozat megnyitóján kiemelte, hogy hazájának nagyon fontos a díszvendégnek kijáró figyelem, de még fontosabb, hogy mi történik a vásár után. Mint mondta, reméli, hogy a könyvfesztivál végeztével is megmarad a cseh irodalom iránti lelkesedés a német nyelvterületen.



A vasárnapig tartó fesztiválon 46 országból 2547 kiállító mutatkozik be, a rendezők 280-290 ezer látogatóra számítanak. Több rangos díjat is kiosztanak, a legfontosabbként a Lipcsei Könyvdíj az Európai Megértésért nevű elismerést tartják számon, amely az idén ugyancsak kapcsolódik a rendszerváltáshoz. A szerda esti ünnepségen Masha Gessen orosz-amerikai újságírónak, írónak adták át a kitüntetést az orosz társadalom jelenkoráról és közelmúltjáról szóló, Die Zukunft ist Geschichte - Wie Russland die Freiheit gewannund wieder verlor (A jövő történelem - Így nyerte el, és veszítette el ismét a szabadságot Oroszország) című munkájáért.



A német nyelvterület legrangosabb irodalmi elismerései között tartják számon a Lipcsei Könyvvásár Díját is, amelyet három kategóriában - szépirodalmi, műfordítói és szakkönyv kategóriában - osztottak ki, csütörtökön. A kategóriánként 20 ezer euróval (6,4 millió forint) járó díjakra 359 munkával pályáztak. A műfordítói kategóriában a jelöltek ötös listájára beválogatták Tankó Tímeát is Dragomán György Oroszlánkórus című novelláskötetének fordításáért, de az elismerést végül Eva Ruth Wemme kapta meg Gabriela Adamesteanu román szerző új kötetének - Verlorener Morgen (Elveszett holnap) címmel megjelent - fordításáért.



A Lipcsei Könyvvásár nem szigorúan szakmai esemény, mint a Frankfurti Könyvvásár, hanem az olvasóknak rendezett fesztivál, amelyen az idén is megrendezik a Lepizig liest (Lipcse olvas) című programsorozatot. Városszerte 550 helyszínen, például buszmegállóban, templomban és szállodában tartanak felolvasásokat 3600 író és előadóművész közreműködésével.



Megrendezik a könyvfesztivál képregényszekciójából kifejlődött, Manga-Comic-Convention (MCC) nevű "alfesztivált" is. A rendezvény a lipcsei vásárvárosban ismét megtölt egy egész csarnokot, amelyben nemcsak kiállítási standokat alakítottak ki, hanem öltözőket is, mert az idén is sokan beöltöznek kedvenc képregényhősüknek.



A magyar stand arculatát Farkas Anna grafikus tervezte. A kiállítóhely és a könyvbemutatókhoz kapcsolódó kísérőprogramok a Külgazdasági és Külügyminisztérium Publishing Hungary programja és a német fővárosban működő magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum Berlin közös szervezésében valósulnak meg. A középpontban Tandori Dezső emléke előtt tisztelegve a fiatal magyar költők művészete és a műfordítás áll.