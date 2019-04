Ezentúl Svájc látja el az Egyesült Államok diplomáciai képviseletét Caracasban - jelentette be péntek délután az amerikai külügyminisztérium.



Az amerikai érdekképviseletről szóló megállapodás csak később lép életbe, erről külön közleményt ad majd ki a tárca.



"A Venezuelában tartózkodó amerikai állampolgároknak, amennyiben szükségük van azonnali segítségre, a hozzájuk legközelebb eső másik országban lévő amerikai nagykövetséghez vagy konzulátushoz kell fordulniuk" - olvasható a külügyi közleményben.



A külügyminisztérium egyúttal ismételten óvta az amerikai állampolgárokat attól, hogy Venezuelába utazzanak, és a még a dél-amerikai országban tartózkodókat pedig az ország azonnali elhagyására kérte.

Az Egyesült Államok januárban jelentette be - miután elismerte Juan Guaidó ellenzéki vezetőt ideiglenes államfőnek -, hogy visszahívja venezuelai külképviselete munkatársainak nagy részét. Akkor csupán néhány diplomata maradt Caracasban, de márciusban a romló venezuelai helyzetre hivatkozva ők is visszatértek az Egyesült Államokba.



Péntek délután az amerikai pénzügyminisztérium újabb szankciókat jelentett be, ezúttal a venezuelai olajipar gazdasági szereplői ellen. A büntető intézkedések két, az olajiparban tevékenykedő vállalatot, továbbá 35 olajszállító tankerhajót sújtották.



"A pénzügyminisztérium olyan, nyersolajat szállító hajók és vállalatok ellen tesz lépéseket, amelyek mentőövet nyújtanak a törvénytelen Maduro-rezsimnek ahhoz, hogy a felszínen maradhasson" - olvasható a Steven Mnuchin pénzügyminiszter által aláírt közleményben, amely aláhúzza azt is, hogy Kuba fontos szerepet játszik abban, hogy Venezuela tovább süllyedjen a válságban.



Közleményt adott ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) is. Andrej Mahecic, a szervezet szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a venezuelai határok lezárása életeket veszélyeztet. Mint fogalmazott: venezuelaiak ezrei próbálják meg elhagyni az országot a lezárt határokon át, elsősorban Kolumbia felé, ahol munkalehetőséghez, élelemhez, gyógyszerekhez juthatnak.



Sokan az életüket is veszélyeztetik, mert megáradó folyókon kell átkelniük, vagy a menekültek útvonalait ellenőrzésük alatt tartó fegyveres csoportok támadásaival kell szembenézniük" - hangoztatta a szóvivő.